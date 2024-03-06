По информации зарубежных СМИ ВСУ уже использовали против России бомбы AASM Hammer, поставленные Францией.

В начале года президент Франции объявил о военной поддержки украинской армии. По информации из зарубежный СМИ первая партия этого оружия только что поступила на вооружение ВСУ.

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Речь идет о бомбах AASM Hammer (Armement Air-Sol Modulaire и Highly Agile Modular Munition Extended Range). Украина должна была получить их вместе с 40 ракетами SCALP-EG и 78 самоходными артиллерийскими установками Caesar. Важен тот факт, что в случае с самоходными гаубицами Caesar французские оружейные компании производили новые образцы специально для Украины. Никогда раньше не было ничего подобного.

Зарубежные и украинские СМИ и паблики утверждают, что как минимум одна бомба AASM Hammer была уже сброшена по позициям ВС РФ.

AASM Hammer — французская «крылатая» бомба. При сбросе с большой высоты эти бомбы могут поражать цели на расстоянии до 70 км от того места, где ее сбрасывает самолет. Она имеет вес 250 кг (Mk 82). Версии AASM могут управляться со спутника с использованием GPS и инерциальной навигации. Точность колеблется от 10 до 1 метра. Цена одной бомбы HAMMER превышает $210 000.

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что украинские истребители МиГ-29 и фронтовые бомбардировщики Су-24 уже адаптированы под новые французские бомбы AASM. На данный момент, количество бомб, поставленных на Украину Францией, пока неизвестно. По неофициальной информации, эти бомбы были применены в Авдеевке. Также неизвестно, с какого типа самолета ВВС Украины сбросили эти французские бомбы.