Массачусетский технологический институт совместно со стартапом EDUCSIM, специализирующимся на AR/VR, создал виртуальный аватар, которым может управлять любой человек дистанционно.

Технология AR/VR больше не ограничивается использованием в сфере развлечений. Ученые нашли способ использовать эту технологию и для развития других областей. Здравоохранение было одним из многих секторов, которые извлекают выгоду из таких технологий.

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Люди со всего мира иногда вынуждены ехать в другие города или страны, чтобы получить лучшее образование, в частности, медицинское. Зачастую это невыполнимо, так не у всех желающих получить хорошее образование, есть на это денежные средства. Благодаря новейшему подходу можно избавиться от необходимости куда-то надолго уезжать для получения образования.

Массачусетский технологический институт в партнерстве с EDUCSIM, специализирующимся на AR/VR, создали виртуальный аватар, которым может управлять кто угодно удаленно. Технология была специально разработана для известного американского детского нейрохирурга Бенджамина Уорфа, обладающим огромными медицинскими навыками и знаниями, которым он может обучать других хирургов. А благодаря технологии AR/VR это становится возможным независимо от расстояния. Детскому нейрохирургу удалось наблюдать и оказывать помощь ординатору нейрохирургии Матеусу Васконселосу, хотя тот находился в Сан-Паулу, Бразилия. Команда врачей использовала высокоточную технологию захвата движения, объемный захват видео и другие функции AR/VR. Доктор Варф даже использовал соответствующие перчатки с датчиками и оперировал на физической модели.

При всех технологических новинках всем участвующим сторонам удалось создать аватар доктора Варфа, демонстрирующий его хирургические приемы, а также работающий в синхронном и асинхронном режимах.

С помощью дополненной реальности можно создавать анатомически точные модели, чтобы студенты и начинающие доктора могли получить для изучения очень точную трехмерную модель, тренировки на которой позволяют наработать высокопрофессиональные навыки. Тако подход обеспечивает больше свободы, чем физическая модель, похожая на куклу. Система может реагировать на действия пользователя и даже отображать статистику, чтобы она выглядела более реалистичной. Некоторые уже верят, что технологии AR/VR — это будущее медицины.