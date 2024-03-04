Акции Apple упали в понедельник утром после того, как регуляторы ЕС наложили на компанию штраф в размере 2 миллиардов долларов. Штраф является частью усилий ЕС, направленных на то, чтобы заставить Apple открыть свой App Store.

В понедельник регуляторы Европейского Союза наложили на Apple колоссальный антимонопольный штраф в размере €1,8млрд ($2 млрд) за «злоупотребление доминирующим положением» в индустрии потокового воспроизведения музыки посредством практики App Store.

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Европейская комиссия установила, что Apple незаконно запретила разработчикам музыкальных приложений рекламировать более дешевые способы подписки на их потоковые сервисы за пределами App Store, где, как известно, компания из Купертино, Калифорния, взимает комиссию до 30% за загрузку.

Масштабный штраф является первым в своем роде, введенным Европейским Союзом. Комиссия провела расследование в отношении Apple после жалобы, поданной потоковым гигантом Spotify почти пять лет назад.

Европейская комиссия заявила, что штраф, который оказался больше, чем ожидало большинство экспертов, был определен как «пропорциональный глобальным доходам Apple и необходимый для сдерживания».

Комиссия обязала Apple прекратить ограничивать приложения для потоковой передачи музыки и применять подобную практику в будущем.

Акции Apple упали почти на 2% после открытия торгов. Компания тут же заявила, что будет обжаловать это решение – процесс, вероятно, займет несколько лет.