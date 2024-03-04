Xbox объявляет о презентации Partner Preview 6 марта, обещая новые игры и эксклюзивный игровой процесс от таких студий, как Capcom и EA.

В недавнем объявлении, которое вызвало ажиотаж в игровом сообществе, Xbox обнародовала планы предстоящей презентации Partner Preview. Это мероприятие, запланированное на среду, 6 марта, обещает около 30 минут, наполненных анонсами новых игр, объявлениями о датах выпуска и эксклюзивными кадрами игрового процесса от таких крупных студий, как Capcom, EA и Nexon. С нетерпением ожидаем, шоукейс выйдет в эфир в 21:00 по МСК, принеся фанатам со всего мира множество интересных обновлений.

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Xbox Partner Preview — это не просто мероприятие; это тщательно подобранная презентация, призванная осветить «сочетание новых и предстоящих игр» в самых разных жанрах. Посетителей и зрителей ждет более дюжины новых трейлеров, предлагающих заглянуть в будущее игр на платформах Xbox, ПК и Game Pass. Хотя особенности представленных игр остаются в тайне, обещание «захватывающих игровых новостей… без излишеств», безусловно, пробудило интерес геймеров во всем мире.

Для тех, кто хочет запечатлеть каждый момент шоукейса, он будет транслироваться на официальных каналах Xbox на YouTube и Twitch. Чтобы обеспечить наилучшие впечатления от просмотра, поток YouTube будет доступен в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду, обеспечивая непревзойденную четкость и плавность. Другие платформы обеспечат картинку в разрешении 1080p со скоростью 60 кадров в секунду. Признавая важность доступности, мероприятие будет доступно на нескольких языках.

Фанаты, которые не могут смотреть прямую трансляцию, не останутся без не проинформированными. Xbox обязалась публиковать на своем официальном сайте подробные сообщения в блоге, охватывающие все объявления, сделанные во время презентации. Это гарантирует, что энтузиасты смогут быть в курсе последних новостей и открытий независимо от своего графика.