Сегмент Plug-In Car в странах ЕС расширяется, несмотря на сокращение стимулов для электромобилей на некоторых рынках.

В январе, несмотря на сокращение стимулов для электромобилей в некоторых странах, продажи подключаемых электромобилей в Европе выросли примерно на 25% по сравнению с прошлым годом, что является положительным знаком, учитывая, что некоторые стимулы были сокращены.

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Согласно данным EV Volumes, в январе в Европе было зарегистрировано 198 993 новых электромобиля. Доля рынка составила около 20% (по сравнению с 17% годом ранее).

Число регистраций полностью электромобилей увеличилось на 29% по сравнению с прошлым годом и составило примерно 120 000, что заняло 12% рынка. Подключаемые гибриды также выросли на 23% по сравнению с прошлым годом.

Tesla отметила очень хорошее начало года, поставив два своих автомобиля на первое место в списке продаж автомобилей с подключаемыми модулями. Tesla Model Y стала самой продаваемой подключаемой моделью в Европе 15-й месяц подряд в январе с 11 425 новыми регистрациями.

Tesla Model 3 была второй по популярности подключаемой моделью в январе (6 479 авто), за ней следовали два кроссовера/внедорожника на базе MEB: Audi Q4 e-tron (4 979 авто) и Skoda Enyaq iV (4 816 авто). Кстати, Volkswagen ID.4 не попал в топ-20 с объемом продаж 2227 авто.