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Проведенные испытания показали, что миниатюрные бомбы TOLUN, разработанные компанией ASELSAN, сумели поразить четыре цели одним выстрелом. Четыре отдельных боеприпаса TOLUN благодаря системе SADAK-4T Salan отделились от истребителей F-16 401-й эскадрильи и поразили цели.
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Благодаря проекту TOLUN боевые самолеты F-16, находящиеся на вооружении ВВС Турции, получили возможность нести 8 управляемых бомб на 2 разных станциях одновременно и сбрасывать их на одни и те же или разные цели.
Миниатюрная бомба, дальность действия которой при благоприятных условиях составляет около 100 км, является эквивалентом бомбы МК-81 и имеет вес около 113 кг. Благодаря наличию «инфракрасной головки самонаведения», известной под аббревиатурой «IIR», TOLUN может поражать как движущиеся, так и неподвижные цели с высокой точностью. Протестированная бомба также способна пробивать железобетон толщиной 1 метр. Эта возможность также была подтверждена в ходе огневых испытаний.
Заявлено, что только компании США, помимо Турции, могут производить этот тип миниатюрных и подкалиберных боеприпасов в крупных масштабах. На основе этой информации можно предположить, что ВВС США также будет обладать и устанавливать на свои истребители как сами миниатюрные бомбы TOLUN, так и интеллектуальную пусковую систему SADAK-4T Salan.
В турецких СМИ было заявлено, что если турецкая армия решит атаковать любой регион 100 боевыми самолетами с ракетами TOLUN, это означает, что 800 крылатых ракет будет выпущено одновременно, а это значит, что каждая из них будет способна поражать цели по отдельности.