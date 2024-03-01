Появилось видео, демонстрирующее как турецкие миниатюрные бомбы TOLUN поразили четыре мишени одним выстрелом.

Проведенные испытания показали, что миниатюрные бомбы TOLUN, разработанные компанией ASELSAN, сумели поразить четыре цели одним выстрелом. Четыре отдельных боеприпаса TOLUN благодаря системе SADAK-4T Salan отделились от истребителей F-16 401-й эскадрильи и поразили цели.

реклама

Благодаря проекту TOLUN боевые самолеты F-16, находящиеся на вооружении ВВС Турции, получили возможность нести 8 управляемых бомб на 2 разных станциях одновременно и сбрасывать их на одни и те же или разные цели.

Миниатюрная бомба, дальность действия которой при благоприятных условиях составляет около 100 км, является эквивалентом бомбы МК-81 и имеет вес около 113 кг. Благодаря наличию «инфракрасной головки самонаведения», известной под аббревиатурой «IIR», TOLUN может поражать как движущиеся, так и неподвижные цели с высокой точностью. Протестированная бомба также способна пробивать железобетон толщиной 1 метр. Эта возможность также была подтверждена в ходе огневых испытаний.

Заявлено, что только компании США, помимо Турции, могут производить этот тип миниатюрных и подкалиберных боеприпасов в крупных масштабах. На основе этой информации можно предположить, что ВВС США также будет обладать и устанавливать на свои истребители как сами миниатюрные бомбы TOLUN, так и интеллектуальную пусковую систему SADAK-4T Salan.

В турецких СМИ было заявлено, что если турецкая армия решит атаковать любой регион 100 боевыми самолетами с ракетами TOLUN, это означает, что 800 крылатых ракет будет выпущено одновременно, а это значит, что каждая из них будет способна поражать цели по отдельности.