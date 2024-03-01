Впервые за 10 лет существования проекта в игре появится новый вид транспорта — «Скиммер».

Ни для кого не секрет, что Destiny 2 уже давно находится в застое. Выпуск последнего расширения задерживался, а игроки жаловались на отсутствие нового интересного контента.

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Затем последовали увольнения в Bungie, кульминацией которых стал уход из компании директора Джо Блэкберна. Добавьте к этому многочисленное сообщество, которое, похоже, устало от сезонной модели игры и постоянной монетизации, а также текущие проблемы, охватившие Sony, - и вы получите картину того, что Destiny 2 переживает далеко не лучшие времена.

Но что ж, жизнь продолжается, и разработчики наконец-то добавили в игру что-то, что сможет еще немного привлечь внимание фанатов. Bungie сообщила, что вскоре у игроков появится доступ к новому средству передвижения — Скиммеру. Впервые в истории серии они смогут передвигаться на чем-то другом, кроме как ноги. Скиммеры — это, по сути, реактивные доски, чем-то напоминающие то, что мы когда-то видели в фильме «Назад в будущее», только немного длиннее и не такие олдскульные.

Свой первый Скиммер игроки смогут получить по итогам турнира Guardians — All-Stars Event, который станет бесплатным заданием для всех игроков и начнется 5 марта.

Как нетрудно догадаться, на Скиммерах геймеры смогут выполнять акробатические трюки, например, скольжение по перилам. Другая модель будет доступна через микроплатежи и, как говорят, «вдохновлена» всеми любимым оружием из Destiny.

Другие награды, которые будут доступны в Guardian Games, включают новый скин для гранатомета и обновленный набор новых навыков для старых моделей снаряжения.