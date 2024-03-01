Популярность многопользовательского экшена на пиратскую тематику – Blackwake мгновенно повысилась, как только она стала бесплатной.

В Steam появилось очень интересное, а главное бесплатное предложение, воспользоваться которым может каждый желающий. Игра под названием Blackwake перешла на free-to-play модель, а это значит, что она доступна совершенно бесплатно.

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Официальная премьера Blackwake состоялась в начале 2020 года от имени Mastfire Studios. Ранее игра несколько лет находилась в стадии раннего доступа. Blackwake является результатом успешной краудфандинговой кампании — на игру было собрано 171000 австралийских долларов, т.е. более 10125000 руб. по сегодняшнему курсу.

Сама игра предлагает весьма нетрадиционную тематику – речь идет о морских сражениях и пиратских завоеваниях. Самое главное во всем этом то, что в игру можно играть только в онлайн-режиме. Здесь стоит добавить, что Blackwake больше всего раскрывает свой потенциал, когда вы играете вместе со своими друзьями, с которыми можете отлично провести время.

В игре одновременно могут играть до 54 человек, при условии, что в каждой команде может быть до 13 игроков. Сам игровой процесс не самый сложный: стреляем из пушек, топим вражеские корабли и проводим абордаж. При этом мы должны выполнять приказы капитана, закрепленного за каждым экипажем.





В настоящее время Blackwake предлагает три режима игры: Team Deathmatch , Siege и Capture the Booty . Стоит также сказать кое-что о самих визуальных эффектах, которые мы можем от всей души похвалить в этой постановке. Порой дуэли морских пиратов могут вызвать довольно много эмоций, поэтому стоит увидеть своими глазами, с чем мы имеем дело в Blackwake.

Когда разработчики объявили, что их игру можно получить совершенно бесплатно, популярность игры практически сразу выросла с 20 до более чем 1000 человек, играющих одновременно.