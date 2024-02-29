На орбите Земли находится множество спутников и старых космических кораблей, которые могут столкнуться друг с другом.

Человечество постоянно запускает в космос все больше спутников. Растет и проблема космического мусора. Это может привести к возможным столкновениям между орбитальными аппаратами. Появилась информация, что опасная ситуация произошла в среду, когда два спутника едва разошлись друг с другом.

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Такая ситуация едва не произошла 28 февраля. Спутник НАСА под названием TIMED едва не врезался в российский космический аппарат «Космос 2221». На самом деле эти два объекта находились очень близко друг к другу.

Ситуация касается действующего спутника НАСА под названием TIMED и российского космического аппарата — «Космос 2221», который был выведен на орбиту в ноябре 1992 года.

Оба спутника прошли мимо друг друга в космосе на очень опасном расстоянии, которое, по оценкам, составляет менее 20 метров. Если бы произошло столкновение, оба космических аппарата были бы уничтожены. К счастью, столкновения не произошло и оба аппарата, разминувшись, разлетелись в разные стороны. Однако угроза была значительной. Хорошей новостью является то, что в ближайшем будущем спутники больше не будут находиться так близко друг к другу.