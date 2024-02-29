Растущая стоимость какао заставила зарубежных производителей конфет создавать новые лакомства с меньшим количеством дорогого ингредиента – шоколада – или вообще без него.

Когда в прошлом году компания Mars Inc. внесла небольшие изменения в свою популярную шоколадную плитку Galaxy, уменьшив стандартный размер продукта на 10 граммов и переупаковав ее более компактным способом, не снизив при этом цену, британские покупатели были удивлены, а торговцы какао – нет.

реклама

Компания со 113-летней историей, наиболее известная своими упакованными сладостями, в том числе Twix и M&M's, в момент, когда стоимость какао растет, они находят способы продавать сладости с меньшим содержанием шоколада — или, как некоторые производители конфет, новые лакомства без шоколада вообще.

Цены на какао поднялись до рекордно высокого уровня, и участники рынка не ожидают какого-либо снижения в ближайшем будущем. Цены взлетели до небес, поскольку крупнейшие в мире производители в Западной Африке борются с засухой и болезнями, а также со структурными проблемами, которые могут затянуться на долгие годы. Фьючерсы, торгуемые в Нью-Йорке, в среднем опускались ниже $3500 за метрическую тонну каждый год с 1980-х годов до 2023 года. 22 февраля фьючерсы на какао впервые превысили отметку в $6000 за тонну, и рынок опасается, что им еще есть куда расти. До сих пор компании перекладывали более высокие затраты на потребителей, но каждое повышение цен ставит под угрозу продажи. По данным сентябрьского опроса проведенного компанией NIQ, занимающейся исследованием спроса, отметили, что потребители, скорее всего, сократят расходы на шоколад и конфеты, если инфляция продолжится.

Столкнувшись с ограниченностью возможностей для дополнительного повышения цен, компании уменьшают вес товара, используют автоматизацию для снижения производственных затрат и продвигают продукты с меньшим количеством какао или с другими компонентами и наполнителями. В США, где батончики Kit Kat производятся компанией Hershey Co., последнее дополнение к постоянной линейке вкусов – Chocolate Frosted Donut предполагает частичное погружение в шоколад, а не полное покрытие. Благодаря этому шоколад и какао-масло находятся в списке ингредиентов гораздо дальше, чем в классическом Kit Kat.

«Маркетинг, ориентированный на продукты с начинкой или продуктами с низким содержанием шоколада, «определенно стоит на повестке дня», — заявил Билли Робертс, старший экономист по продуктам питания и напиткам в CoBank, крупнейшем поставщике частных кредитов для сельскохозяйственной отрасли США.

Сегодня более 40% формованных и сегментированных шоколадных батончиков, продаваемых в США, наполнены чем-то другим, будь то карамель, орехи или фрукты, утверждает Carl Quash III, руководитель отдела закусок и питания Euromonitor International. «Некоторое время эта тенденция пошла на убыль, но теперь учитывая высокую стоимость какао и потребителей, ищущих послаблений, мы увидим, что на рынок выйдет больше таких инноваций», — сказал он.

Вместо того, чтобы продавать потребителям традиционные варианты твердого шоколада, конфетные гиганты Mars и Hershey соответственно стали активно распространять рекламу, предлагая M&M’s с начинкой из арахисового масла и Reese’s с добавлением карамели.





В настоящее время некоторые производители продуктов питания находят способы заменить часть какао-масла в своих продуктах более дешевыми заменителями, такими как пальмовое масло. Шведская компания AAK AB производитель заменителей какао-масла говорит , что высокая цена на какао и какао-масло побудила все больше покупателей обратить внимание на ее продукцию, хотя более широкая тенденция к производству шоколадных батончиков меньшего размера, называемая в пищевой промышленности "термоусадочностью", несколько сгладила это влияние.

Переход от какао-масла к заменителям не содержащим какао, лучше работает с шоколадными изделиями не премиум-класса, а не с более традиционными шоколадными батончиками. Заменители какао уже давно более распространены в жарких странах, где низкая температура плавления какао-масла может представлять проблему.