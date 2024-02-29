По утверждению Bloomberg, ВС США отбросили скептицизм по вопросу применения алгоритмов ИИ в боевых столкновениях. Война с помощью ИИ уже ведется.

Военные операторы США поначалу скептически относились к ИИ, но теперь именно они разрабатывают и используют Project Maven для определения целей на поле боя.

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Несколько недель назад алгоритмы ИИ, которые являются частью флагманского проекта Министерства обороны США в области искусственного интеллекта, Project Maven, обнаружили ракетные установки в Йемене и надводные корабли в Красном море, а также помогли сузить цели для ударов в Ираке и Сирии. По словам Шайлер Мур, главного технического директора Центрального командования США. США — не единственная страна, сделавшая этот скачок: израильские военные заявили, что используют ИИ для выработки рекомендаций по выбору целей в секторе Газа, а Украина использует программное обеспечение ИИ, пытаясь противостоять российским ВС.

Переход ИИ из лабораторных условий в боевые — одна из самых сложных проблем, стоящих перед военными лидерами. Сторонники его быстрого внедрения убеждены, что скоро боевые действия будут происходить со скоростью, превышающей скорость, которую может уловить человеческий мозг. Но технологи обеспокоены тем, что сети и данные американских военных еще недостаточно хороши, чтобы справиться с ситуацией; солдаты на передовой не хотят доверять свою жизнь программному обеспечению, в работе которого они не уверены; а специалисты по этике обеспокоены мрачной перспективой оставить потенциально фатальные решения машинам. Между тем, некоторые в Конгрессе США и аналитические центры подталкивают Пентагон действовать быстрее, обеспокоенные тем, что США могут отставать от Китая, который имеет национальную стратегию стать «главным мировым центром инноваций в области искусственного интеллекта» к 2030 году.

18-ый воздушно-десантный корпус, силы быстрого реагирования численностью 90 000 солдат, является крупнейшим оперативным испытательным полигоном для Maven, системы, построенной на основе мощных алгоритмов, предназначенных для идентификации личного состава и техники на поле боя. Опираясь на достижения в области машинного обучения, система может научиться выбирать объекты на основе обучающих данных и отзывов пользователей. Модели ИИ Пентагона также могут узнать, будут ли изменения в объектах значительными — например, предполагая, что противник строит новый военный объект. Все это объединяется с такой информацией, как спутниковые снимки и данные геолокации, полученные из перехваченных сообщений, в едином компьютерном интерфейсе, называемом Maven Smart System.

Все большее число американских офицеров предсказывают, что ИИ изменит способы ведения войны между Америкой и ее врагами, ставя его в один ряд с радио и пулеметами по своему потенциалу революционизировать боевые действия. Пентагон, в котором теперь есть высокопоставленный чиновник, отвечающий за так называемую алгоритмическую войну, в своем бюджете на 2024 год запросил более 3 миллиардов долларов на деятельность, связанную с искусственным интеллектом. В качестве сигнала о своих возможных амбициях США недавно заявили в Организации Объединенных Наций, что международное право не требует человеческого контроля над автономным оружием.