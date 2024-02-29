Страны G7 обсуждают способы использования замороженных средств РФ для помощи ВСУ. Европейцев беспокоят юридические и финансовые риски, которые США специально преуменьшают.

США и их европейские союзники заявляют, что они полны решимости использовать замороженные российские активы, чтобы каким-то образом помочь Украине. На этой неделе в Бразилии спорят о том, как лучше всего сделать это, не подвергаясь юридическим или финансовым рискам.

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Западные страны заморозили около 282 миллиарда долларов в ценных бумагах и наличных деньгах, более двух третей из которых приходится на Европейский Союз. Все они согласны с тем, что эти средства должны оставаться недоступными для России, если она не пообещает помочь в восстановлении Украины. Но они расходятся во мнениях относительно того, законно ли переходить Рубикон путем полной конфискации активов.

Поскольку одобрение очередного денежного транша для ВСУ со стороны США сталкивается с препятствиями в Конгрессе, растет готовность рассмотреть то, что когда-то считалось шагом с высоким риском. США решили давить на ЕС: министр финансов Джанет Йеллен на этой неделе заявила, что юридические и моральные аргументы веские, и пытается развеять сомнения Европы. Великобритания также выразила поддержку конфискации активов.

Франция и Германия, наряду с Европейским центральным банком, проявили максимальную осторожность в свете ситуации, связанной с возможными ответными действиями Российской Федерации, направленными на европейские активы и финансовую стабильность, а также на роль евро как резервной валюты. По информации источников, знакомых с происходящим, они озабочены последствиями, которые могут повлечь за собой подобные резкие шаги со стороны России, ведь это могло бы создать прецедент для других стран, заставив их пересмотреть свою позицию по хранению западных валют в случае возможного наложения аналогичных финансовых санкций.

«Сейчас у нас нет правовых оснований для ареста российских активов», — заявил в среду министр финансов Франции Брюно Ле Мэр после встречи министров финансов «Большой семерки» в Сан-Паулу. — «Нам нужно больше работать».