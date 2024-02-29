Electronic Arts совместно с разработчиками из Codemasters официально представили F1 24

Следующая часть популярной гоночной серии Codemasters дебютирует в этом году на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК (приложение EA, Epic Games Store, Steam). В рамках первого анонса F1 24 компания Electronic Arts выпустила первый трейлер своей предстоящей игры.

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Вместе с трейлером уже стартовали предварительные продажи для всех нетерпеливых и преданных своему делу виртуальных игроков Формулы-1. EA также подготовила небольшой аттракцион для владельцев F1 23, решивших оформить предзаказ. Все эти люди смогут принять участие в следующей гонке на время на новых автомобилях Alpine, Haas, McLaren и Williams.

Впервые Codemasters предоставляет игрокам дополнительные аттракционы, посвященные следующему сезону «Формулы 1». Новый сезон гонок стартует в эти выходные, поэтому многие любители автоспорта будут сидеть перед телевизором и, вероятно, наверняка не откажутся сесть в виртуальный автомобиль. К сожалению, на этот раз новинки будут доступны только обладателям предзаказа.

По случаю премьеры нового трейлера компания Codematers раскрыла свои дальнейшие планы на F1 24. Игра выйдет 31 мая 2024 года. Прежде чем это произойдет, мы получим полноценный релиз, который расскажет нам о подробностях изменений, появившихся в этом году. Пока же разработчики лишь сообщили, что среди них – улучшения режима карьеры.