Английские ученые на основании анализа 27 исследований выявили новую причину возникновения рака.

Как стало известно из новой публикации в Mail Online, основанной исключительно на результатах новых исследований, которые будут опубликованы позже, существует тревожная связь между раком и загрязнением воздуха.

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Хотя все хорошо знают о связи между загрязнением воздуха и заболеваниями легких, никто до сих пор не осознавал, что плохое качество воздуха также имеет прямую связь с раком молочной железы и простаты. И это то, что ученые обнаружили в ходе обзора 27 исследований, результаты которых планируется опубликовать в эту пятницу в журнале Anticancer Research.

Эти исследования были идентифицированы из базы данных сотен рецензируемых публикаций, посвященных роли загрязнителей в заболеваниях человека, и в них участвовали миллионы пациентов, за которыми наблюдали на протяжении десятилетий. Mail Online получил доступ к данным обзора немного раньше, поэтому теперь мы можем узнать о тревожных последствиях воздействия загрязнения воздуха.

Согласно исследованию, длительное воздействие загрязненного воздуха повышает риск развития рака груди на 45%, рака простаты – на 20-28%, но это еще не все, поскольку оно увеличивает риск смерти от рака груди на 80% и от любого вида рака на 22% по сравнению с людьми, которые не подвергаются подобному загрязнению.

Как объясняет профессор Кефах Мокбель, автор обзора и один из ведущих хирургов Великобритании, специализирующегося на лечении молочной железы, это означает, что загрязнение воздуха является таким же значимым и опасным фактором риска, как курение, ожирение и алкоголь. Особую озабоченность вызывает PM 2.5 – микроскопические твердые частицы, которые легко проникают в легочную ткань, а затем в кровь и циркулируют по организму.

По его словам, появляется все больше доказательств того, что, попадая в организм, PM2.5 вызывает скрытое повреждение ДНК, которое приводит к раку. Точнее, он вызывает воспаление и окислительный стресс (оба из которых являются известными с медицинской точки зрения факторами рака), во время которых нарушается баланс между свободными радикалами и антиоксидантами, что приводит к повреждению ДНК клетки.

PM2.5 также нарушает функцию желез, вырабатывающих гормоны, что особенно актуально в случае рака молочной железы и простаты, который может быть вызван гормонами. Более того, длительное воздействие загрязняющих веществ PM2.5 не только повышает риск развития рака груди, но и ассоциируется с более агрессивным течением заболевания и худшим прогнозом.

Кефах Мокбель заявил следующее: