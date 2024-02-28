Сейчас неясно, что именно происходит с подводными интернет-кабелями в Красном море. Возложение вины на хуситов основано на их угрозах повредить инфраструктуру связи в конце 2023 года.

На Западе считают, что йеменские хуситы ответственны за повреждение международных оптоволоконных кабелей, которые обеспечивают 17% всех мировых интернет-подключений.

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Сообщается, что еще в декабре Telegram-канал, связанный с оппозиционной группировкой, опубликовал карту подводных кабелей, пролегающих по дну Красного моря, и содержащую угрозу прерывания их связи.

Международные морские кабели соединяют континенты через Йемен, что делает эту страну тактически значимой для огромного региона. Провайдеры связи, работающие в Йемене, заявили о возможности теракта со стороны хуситов. В подтверждение этому заявлению приводят факты того, что за последние месяцы четыре кабеля из пятнадцати, проходящих через пролив Баб-эль-Мандаб, были повреждены.

Компания Seacom также сообщила о повреждении своего кабеля, соединяющего Кению и Египет. Хотя замена поврежденных участков уже произведена, восстановление полной функциональности устройств займет около двух месяцев.

Среди поврежденных кабелей самым стратегическим считается AAE-1 — кабель длиной 41 109 км, соединяющая Юго-Восточную Азию с Европой. Ранее сообщалось, что у хуситов нет подводных лодок, необходимых для атаки на кабели, но в некоторых местах они расположены на глубинах до 100 метров, что снижает потребность в современных подводных лодках.