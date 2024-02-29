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Epic Games, вероятно, еще один крупный игровой бренд, подвергшийся атаке хакеров. Серверы популярного игрового магазина предположительно были взломаны группой «Могилевича».
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По данным сайта Cyberdaily, Могилевич – новая для рынка хакерская организация, специализирующаяся на программах-вымогателях. В послужном списке группы – успешные атаки на Infiniti USA, дочернюю компанию Nissan. Взлом произошел несколько дней назад. На Западе предполагается, что хакеры являются выходцами из России.
Теперь в сети появилась новая тревожная информация. Группа Могилевича якобы начала атаку на серверы Epic Games. На своем сайте в даркнете они разместили такую загадочную запись: "Мы тихо провели атаку на серверы [sic!] Epic Games". Они также написали, что их жертвой стали 189 гигабайт конфиденциальных данных.
Среди них, как утверждается, электронные письма, пароли, логины, имена, а также информация о платежах и множество других данных, полученных непосредственно с серверов Epic Games Store. Разумеется, как и положено при атаке с целью выкупа, группа написала, что все данные выставлены на продажу.
На сайте даже была пометка с конкретной датой 4 марта для покупки указанных данных. Однако неизвестно, что хакеры намерены с ними делать после этого срока.
Epic Games оспаривает хакерскую атаку:
Мы проводим расследование, но на данный момент нет никаких доказательств, подтверждающих эти утверждения. Могилевич не связался с Epic и не предоставил никаких доказательств правдивости этих обвинений.
Дело все еще развивается, и на данный момент нет подтверждения того, действительно ли произошла атака и утечка почти 200 гигабайт конфиденциальных данных.