Viber теперь позволит создать до пяти пользовательских папок для групп друзей, семьи или любой другой категории, которая покажется вам подходящей.

Чат-приложение Viber от компании Rakuten представляет новую возможность – добавление функции папок, которая не только позволит упорядочить контакты, но и создавать групповые чаты для определенных кругов друзей или семьи, что добавляет забавности общению.

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Нововведение, анонсированное сегодня, будет распространяться в ближайшие месяцы и позволит пользователям создавать до пяти пользовательских папок, включая основную вкладку "Все", к которой можно получить доступ для каждого диалога. Viber предполагает, что функция папок поможет использовать чат-приложение только для общения с друзьями, либо только с коллегами по работе или с родственниками, чтобы не отвлекаться от насущных и крайне важных дел.

В каждой папке в верхней части будет отображаться символ непрочитанного сообщения, сообщающий о количестве непрочитанных текстов. Скрытые чаты, сообщения от Viber Pay и деловая переписка будут исключены из этих папок.

Новые функции организации в Viber представлены спустя неделю после обновления функционала конкурентов, таких как WhatsApp и Signal. WhatsApp внедряет поддержку составления списков и других текстовых форматов, облегчающих создание инструкций. Между тем Signal анонсировал добавление поддержки имен пользователей, позволяющее начинать чаты в приложении без необходимости раскрывать свой номер телефона.