К 2029 году в западных странах ожидается увеличение продаж газонокосилок-роботов с консолидированной выручкой в 4,33 миллиарда долларов.

Согласно недавнему отчету Arizton, на мировом рынке газонокосилок-роботов ожидается значительный рост: прогнозы предполагают продажу более 6,98 миллионов штук, что приведет к получению дохода примерно в 4,33 миллиарда долларов в течение следующих шести лет. Этот всплеск объясняется растущим спросом и внедрением такого рода автономных решений.

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Ожидаемый рост рынка газонокосилок-роботов в первую очередь обусловлен технологическими достижениями, изменением потребительских предпочтений в отношении умной бытовой техники. Интеграция искусственного интеллекта в этих устройствах сделала их более эффективными и удобными для пользователя, привлекая более широкую аудиторию. Кроме того, стремление к экологически чистым технологиям и решениям по уходу за газонами, не требующим особого ухода, становится новым трендом.

Европа в настоящее время лидирует на этом рынке благодаря высокому уровню внедрения газонокосилок-роботов, что объясняется устоявшейся культурой садового дизайна в регионе и присутствием ключевых игроков на рынке. Тем не менее, ожидается, что и в регионах Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона произойдет значительный рост продаж такой садовой техники, обусловленный повышением осведомленности и тенденцией роста услуг по ландшафтному дизайну. Такие компании, как Husqvarna, Robomow и Worx, входят в число лидеров, постоянно внедряя инновации, чтобы захватить большую долю рынка.

Хотя перспективы рынка газонокосилок-роботов в целом позитивны, остаются такие проблемы, как высокие первоначальные затраты и необходимость постоянных инноваций, чтобы оставаться конкурентоспособными. Кроме того, растущая обеспокоенность по поводу конфиденциальности и безопасности данных, связанных с использованием интернет-вещей, потенциально может препятствовать росту продаж такого оборудования. Несмотря на это, многие западные эксперты прогнозируют, что постоянное совершенствование технологий и переход к автоматизированным решениям для обслуживания дома потенциально будут увеличивать объемы продаж.