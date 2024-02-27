Выставка в Барселоне уникальное место, где мы можем увидеть самые невероятные и оригинальные концепции и разработки.

Благодаря выставке MWC 2024 все узнали, что и Motorola, и Samsung выпустили телефоны, которые можно было носить прямо на запястье, как часы. Концепт Samsung Cling Band и аналогичное концептуальное устройство Motorola могут использоваться в качестве стандартного моноблока, но это не самое интересное в них.

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Оба устройства имеют экраны, которые можно отгибать назад, причем настолько, что вы можете изогнуть их вокруг запястья. Хотя ни одна из компаний не объявляет о планах по развитию этих концепций в будущих продуктах, это сигнализирует о возможном будущем умных часов, которые также могут буквально стать вашим телефоном.

Samsung Cling Band

Honor Magic 6 Pro предлагает другой способ управления вашим телефоном. Он использует искусственный интеллект для отслеживания движений ваших глаз, что позволяет вам открывать приложения и взаимодействовать с ними без необходимости касаться экрана. Достаточно глазами сфокусироваться на конкретных областях дисплея и через несколько секунд опция выбирается. Как именно это работает вы можете узнать из следующего видео.

Хотя на данный момент неизвестно, станет ли отслеживание взгляда практичным и популярным способом использования телефона, после многих лет скролинга и смахивания приятно видеть новые способы управления нашими мобильными устройствами.