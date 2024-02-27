Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Oppo представила прототип очков дополненной реальности OPPO Air Glass 3 с ИИ
Oppo обращает особое внимание на «умный» аспект умных очков в своем последнем прототипе Air Glass 3, который китайский технологический гигант анонсировал на Mobile World Congress 2024.

реклама

Наличие в умных очках компании Oppo искусственного интеллекта (ИИ), свидетельствует об еще одной попытке крупной технологической компании интегрировать генеративный ИИ в большее количество гаджетов после успеха ChatGPT. Прототип Air Glass 3 совместим с телефонами Oppo, работающими под управлением операционной системы ColorOS 13 и более поздних версий, а это означает, что он, вероятно, будет эксклюзивным для собственных телефонов компании. Oppo не упомянула цену или потенциальную дату выпуска Air Glass 3 в своем пресс-релизе, что типично для товаров, находящихся еще на стадии прототипа.  

реклама

Очки могут получить доступ к голосовому помощнику, основанному на большой языковой модели Oppo AndesGPT, которая, по сути, является ответом компании на ChatGPT. Но для того, чтобы очки работали, их необходимо будет подключить к приложению для смартфона, вероятно, потому что вычислительная мощность слишком требовательна, чтобы необходимые для этого чипы можно интегрировать в легкие очки. Пользователи смогут использовать голосового помощника, чтобы задавать вопросы и выполнять поиск, хотя Oppo отмечает, что на данный момент AI-помощник доступен только в Китае.

После быстрого роста популярности ChatGPT от OpenAI, генеративный ИИ начал проявляться во всем: от приложений для повышения производительности до поисковых систем и программного обеспечения для смартфонов. Oppo — одна из нескольких компаний, наряду с TCL и Meta, которые считают, что умные очки — это очередной гаджет, где пользователи захотят взаимодействовать с помощниками на базе искусственного интеллекта.

Судя по изображениям, предоставленным Oppo, как и предыдущие умные очки компании, Air Glass 3 выглядят как обычные очки. Но компания заявляет, что разработала новый волновод из смолы, который, по ее утверждению, может уменьшить так называемый «эффект радуги», иногда возникающий, когда свет преломляется при прохождении через него.

Волноводы — это часть умных очков, которая передает виртуальные изображения глазу, как объясняет производитель умных очков Vuzix. Если очки соответствуют заявлениям Oppo, они должны обеспечить улучшенную цветопередачу и четкость. По словам Oppo, очки также могут достигать максимальной яркости более 1000 нит, что почти так же ярко, как у некоторых дисплеев смартфонов.

Прототип Oppo Air Glass 3 весит 50 граммов, что делает его похожим на пару стандартных очков, хотя и несколько их тяжелее. В большинстве своем очки весят от 25 до 50 граммов, а легкие модели весят всего 6 граммов.  

Oppo также рекламирует качество звука в очках, заявляя, что использует технологию, известную как технология обратного звукового поля, для предотвращения утечки звука и обеспечения конфиденциальности звонков. В очки также встроены четыре микрофона для более четкой записи голоса пользователя во время телефонных звонков.

По бокам очков расположены сенсорные датчики для навигации, и Oppo утверждает, что пользователь сможет использовать очки для таких задач, как просмотр фотографий, совершение звонков и воспроизведение музыки. В будущем будут добавлены новые функции, такие как просмотр медицинской информации и языковой перевод.

С Air Glass 3 Oppo делает большую ставку на две основные технологии, которые сейчас вызывают большой интерес в мире технологий: генеративный ИИ и умные очки. Как и многим конкурентам, компании придется доказать, что высокотехнологичные очки достаточно полезны, чтобы в разных странах их начали активно покупать.

#oppo #ии #очки #mwc 2024 #air glass 3
+
Написать комментарий (0)
Oppo и AlpsenTek объединились для усовершенствования технологии Hybrid Vision Sensing
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские войска преследуют отступающие подразделения ВСУ на Авдеевском участке
+
Китайские учёные утверждают, что разработали плазменную стелс-технологию для самолётов-невидимок
7
Франция объявила о сокращении бюджета на 10 миллиардов евро из-за замедления экономического роста
5
Росатом представил прорывной 20-кубитный квантовый компьютер
5
Британская компания CDS сумела запустить производство гусениц на бронетехнику советского образца
+
Электронные письма Сатоши Накамото поясняют, почему биткоин ограничен 21 миллионом
4
В Турции в воздух поднялся дрон "тяжеловес" Akıncı-C, способный пробыть в воздухе 24 часа
+
Азербайджан заказал у Пакистана истребители JF-17 Thunder
2
Дата выхода iOS 17.4 может наступить раньше, чем ожидалось
+
Глава Минздрава РФ рассказал, что россиян не устраивает в системе медицинской помощи
2
В сеть выложили бесплатную Wubuntu на Linux, которая копирует Windows 10/11, включая запуск ПО
3
Xiaomi представила список устройств, которые получат HyperOS в первом полугодии 2024 года
1
Генеральный директор Nvidia: Профессия программиста перестанет быть востребованной
3
Чехия может передать Украине 40 модифицированных танков T-72M4CZ, а Австралия – 59 M1A1 Abrams
2
Defense TV: "Коалиция-СВ" представляет собой "артиллерийскую кувалду", нужную для взлома обороны ВСУ
2
Украина планирует получить американские танки, снимаемые с вооружения австралийской армии
1
Большинство геймеров не готовы покупать Sony PlayStation 5 Pro только ради GTA 6
1
Япония ужесточает санкции против России из-за Украины
+
GlobalFoundries могла бы заинтересовать Intel как объект поглощения
+
12-ядерный процессор Snapdragon X Elite показал производительность в тестах на уровне AMD и Intel
3

Популярные статьи

SSD и оперативная память продолжат дорожать — производители чипов искусственно манипулируют рынком
13
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
145
"Мы не знали, что он невидимый": как был сбит F-117 - главный символ воздушного превосходства США
7
Самый концептуальный истребитель: Су-47 "Беркут" - неудача, которая привела к созданию Су-57
7
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
7
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
29
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
32
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
5
Для чего человечеству нужны високосные годы, и что будет, если каждый год будет длиться 365 дней
+

Сейчас обсуждают

Silvium
01:25
Они всё анонсируют, делают открытия, разрабатывают, но до дела ничто не доходит. Последнее китайское предупреждение ©
Ученые нашли способ удвоить мощность ПК без добавления нового железа
daem0ns
01:17
в древней Duke Nukem 3D 30 лет назад уже были зеркала и они работали без всяких лучей. 30 лет понадобилось ленивым программерам и разрабам, игр чтобы в современных играх зеркала стали хоть чего н...
Показаны новые улучшения мода для The Witcher 3 с трассировкой лучей и глобальным освещением
Вадим Кудрявцев
01:01
да то давно все ясно.все эти шешенбеки и прочее то же самое.иначе просто все хер положат на сайт вообще,так хоть чисто поржать заходят
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
Эдуард Летов
00:59
А что скажешь на то что на луне куча аппаратов из Японии, Китая, той же Америки, Европы и в том числе и НАШ советский луноход? Получается что двигатели были и есть?
Пиратский боевик Skull and Bones привлёк внимание всего 850 тысяч игроков — авторитетный инсайдер
Вадим Кудрявцев
00:57
вам нравится калорифер 14700?? не хватает отопления в доме ? или недоядра нравятся ?? ток голубенькие от природы могут взять такой треш как 13-я или 14 серия.Им не привыкать содомироваться.а 4790 сейч...
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
Эдуард Летов
00:55
Давай давай, напиши про то что Стенли кубрик признался что это всё снималось в павильоне. Когда же мне кто нибудь уже покажет запись как он об этом говорит?
Пиратский боевик Skull and Bones привлёк внимание всего 850 тысяч игроков — авторитетный инсайдер
Jakko
00:51
Крипты не должно было существовать в принципе
В интернет слили 120 страниц электронной переписки с создателем Bitcoin Сатоши Накамото
Эдуард Летов
00:51
Конечно. Есть двигатели которые могут марсоход до Марса дотянуть, но на луну нееет! Это всё эти американцы врут нам российским честным людям! Вы вообще образование получали? Хотя бы основное школьное?
Пиратский боевик Skull and Bones привлёк внимание всего 850 тысяч игроков — авторитетный инсайдер
Вадим Кудрявцев
00:50
Без X на новом b2 степпинге отлично гонятся и в целом хорошие процы.у меня на 4700 всего 1.2 вольта для линпака требует.Что для X версии не реально
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
daem0ns
00:23
ну да, в ваших хохлошколах правила русского языка не объясняют... Салажоры то и на суржике шепелявят "с ашипками" LOL
Эксперты назвали самое опасное оружие НАТО в руках ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем