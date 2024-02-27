Oppo обращает особое внимание на «умный» аспект умных очков в своем последнем прототипе Air Glass 3, который китайский технологический гигант анонсировал на Mobile World Congress 2024.

Наличие в умных очках компании Oppo искусственного интеллекта (ИИ), свидетельствует об еще одной попытке крупной технологической компании интегрировать генеративный ИИ в большее количество гаджетов после успеха ChatGPT. Прототип Air Glass 3 совместим с телефонами Oppo, работающими под управлением операционной системы ColorOS 13 и более поздних версий, а это означает, что он, вероятно, будет эксклюзивным для собственных телефонов компании. Oppo не упомянула цену или потенциальную дату выпуска Air Glass 3 в своем пресс-релизе, что типично для товаров, находящихся еще на стадии прототипа.

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Очки могут получить доступ к голосовому помощнику, основанному на большой языковой модели Oppo AndesGPT, которая, по сути, является ответом компании на ChatGPT. Но для того, чтобы очки работали, их необходимо будет подключить к приложению для смартфона, вероятно, потому что вычислительная мощность слишком требовательна, чтобы необходимые для этого чипы можно интегрировать в легкие очки. Пользователи смогут использовать голосового помощника, чтобы задавать вопросы и выполнять поиск, хотя Oppo отмечает, что на данный момент AI-помощник доступен только в Китае.

После быстрого роста популярности ChatGPT от OpenAI, генеративный ИИ начал проявляться во всем: от приложений для повышения производительности до поисковых систем и программного обеспечения для смартфонов. Oppo — одна из нескольких компаний, наряду с TCL и Meta, которые считают, что умные очки — это очередной гаджет, где пользователи захотят взаимодействовать с помощниками на базе искусственного интеллекта.

Судя по изображениям, предоставленным Oppo, как и предыдущие умные очки компании, Air Glass 3 выглядят как обычные очки. Но компания заявляет, что разработала новый волновод из смолы, который, по ее утверждению, может уменьшить так называемый «эффект радуги», иногда возникающий, когда свет преломляется при прохождении через него.

Волноводы — это часть умных очков, которая передает виртуальные изображения глазу, как объясняет производитель умных очков Vuzix. Если очки соответствуют заявлениям Oppo, они должны обеспечить улучшенную цветопередачу и четкость. По словам Oppo, очки также могут достигать максимальной яркости более 1000 нит, что почти так же ярко, как у некоторых дисплеев смартфонов.

Прототип Oppo Air Glass 3 весит 50 граммов, что делает его похожим на пару стандартных очков, хотя и несколько их тяжелее. В большинстве своем очки весят от 25 до 50 граммов, а легкие модели весят всего 6 граммов.

Oppo также рекламирует качество звука в очках, заявляя, что использует технологию, известную как технология обратного звукового поля, для предотвращения утечки звука и обеспечения конфиденциальности звонков. В очки также встроены четыре микрофона для более четкой записи голоса пользователя во время телефонных звонков.

По бокам очков расположены сенсорные датчики для навигации, и Oppo утверждает, что пользователь сможет использовать очки для таких задач, как просмотр фотографий, совершение звонков и воспроизведение музыки. В будущем будут добавлены новые функции, такие как просмотр медицинской информации и языковой перевод.

С Air Glass 3 Oppo делает большую ставку на две основные технологии, которые сейчас вызывают большой интерес в мире технологий: генеративный ИИ и умные очки. Как и многим конкурентам, компании придется доказать, что высокотехнологичные очки достаточно полезны, чтобы в разных странах их начали активно покупать.