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Oppo и AlpsenTek объединились для усовершенствования технологии Hybrid Vision Sensing
Компания Oppo заявила, что помимо устранения размытия изображения, функция искусственного интеллекта также может улучшить замедленное видео.

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Фотографировать домашних животных часто бывает большой проблемой, поскольку многие домашние животные постоянно двигаются. Из-за этого их не только трудно удержать в кадре, но и камерам телефонов сложно обработать быстрое виляние хвостом или покачивание головой. Китайский производитель телефонов Oppo сосредоточил внимание на этой проблеме, представив набор функций искусственного интеллекта в движении, которые могут помочь добавить резкости.

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В рамках анонса Mobile World Congress компания Oppo объявляет о сотрудничестве с компанией AlpsenTek для разработки технологии Hybrid Vision Sensing, которая, по словам компании, сможет устранять размытость изображений, таких как фотографии домашних животных. Эта же технология также способна улучшить видео при замедленной съемке, используя интерполяцию видео для восстановления быстродвижущихся объектов, снятых на видео. Oppo утверждает, что это позволит снимать видео со скоростью 960 кадров в секунду и теоретическим разрешением 2K или 4K.

Информация про Oppo AI появились на фоне того, как другие компании, производящие смартфоны, инвестируют в искусственный интеллект для улучшения или создания изображений. Google Pixel 8 использует функцию Best Take, предлагающую изменить выражение лица для создания идеального группового снимка, даже если на самом деле этот момент никогда не происходил. Galaxy AI от Samsung внедряет собственные улучшения AI для фото и видео на телефоны Galaxy S24 и S23 компании, даже маркируя эти изображения соответствующим образом. Сюда входит функция Instant Slow-Mo, которая позволяет предварительно просмотреть, как может выглядеть любое видео, если его изменить под замедленное воспроизведение.

 

#смартфоны #oppo #ии #ai motion #oppo ai
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