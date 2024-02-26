Смартфон Infinix GT Ultra набрал в AnTuTu более 2,2 миллиона баллов

На проходящей сейчас в столице Каталонии (Испания) одной из самых значимых выставок мобильной индустрии, компания Infinix порадовала всех презентацией своего будущего игрового смартфона — GT Ultra. Он успешно прошел тест AnTuTu, набрав 2 215 639 баллов! За этими впечатляющими показателями стоит не только мощный процессор, но и умное охлаждение и настройки искусственного интеллекта.

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Согласно официальным данным, Infinix GT Ultra работает на мощном чипе MediaTek Dimensity 9300, а также оснащен технологией CoolMax, замечательной функцией, которая снижает температуру телефона на 10 градусов по Цельсию. Кроме того, компания Pixelworks предлагает специальную технологию, предлагающую своим будущим пользователям сверхплавную картинку с частотой обновления до 180 Гц для обычного использования и до 144 Гц для высококачественной графики.

На данный момент полные характеристики до сих пор остаются загадкой. Известно, что Infinix GT Ultra появится на рынке позднее в этом году.