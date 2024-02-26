Из-за мощного аккумулятора, встроенного в этот телефон, он стал темой большого обсуждения в социальных сетях. Компания пообещала, что как только вы полностью зарядите этот смартфон, вы сможете с комфортом пользоваться им в течение недели.

На выставке MWC 2024 был представлен первый в мире смартфон с аккумулятором емкостью 28 000 мАч, который может работать неделю без подзарядки. Ознакомьтесь со всеми возможностями этого мощного телефона.

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Avenir Telecom, компания, специализирующаяся на защищенных смартфонах и банках питания, выпустила первый в мире смартфон с аккумулятором емкостью 28 000 мАч под названием Energizer P28K. Помимо надежного аккумулятора, телефон также оснащен камерой на 60 МП и рядом других мощных функций.

Этот прочный телефон имеет класс защиты IP68, что означает, что он устойчив к воде и пыли. Кроме того, смартфон оснащен 6,78-дюймовым дисплеем FHD. В телефоне установлена двойная камера: основная на 60 МП и дополнительная задняя камера на 20 МП. Для селфи и видеозвонков в телефоне имеется камера на 16 Мп.

Этот мощный аккумуляторный телефон оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Компания утверждает, что телефон в режиме разговора сможет работать в течение 122 часов. Телефон поддерживает зарядку через USB Type C мощностью 33 Вт.

Он работает на новейшей операционной системе Android 14 и будет доступен для продажи по всему миру, за исключением США.