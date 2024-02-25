В ДНК доисторических детей нашли признаки хромосомных аномалий. Синдром Дауна выявлен в популяциях бронзового и железного веков.

Анализ древней ДНК выявил случаи генетического заболевания, которым сейчас страдает примерно один из 1000 новорожденных. Ученые говорят, что синдром Дауна уже присутствовал в популяциях бронзового и железного веков.

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Современные методы исследования ДНК позволяют заглянуть в далекое прошлое и узнать, с какими проблемами сталкивались наши предки, например, какими болезнями они страдали и какие генетические мутации присутствовали в их популяциях. И как выяснилось, благодаря новому исследованию Института эволюционной антропологии Макса Планка, одним из них был синдром Дауна, уже присутствующий в популяциях бронзового и железного веков.

Ученые обследовали более 10 000 древних образцов ДНК, среди которых были выявлены шесть человек, с лишней копией хромосомы 21 (трисомия 21), подтверждающая наличие синдрома Дауна. Люди с такими ДНК жили в разные века, и один из них относительно «недавно», поскольку представляет собой образец. взятый с церковного кладбища в Финляндии, датируемый XVII- XVIII веками.

Остальные пять человек жили гораздо раньше, от 2500 до 5000 лет назад, и образцы их ДНК были обнаружены на стоянках бронзового века в Греции и Болгарии, а также на стоянках железного века в Испании. К сожалению, всех их быстро постигла весьма мрачная судьба – большинство из них не дожило до первого года жизни.

Это были , конечно, не убийства, а естественная смерть (благодаря прогрессу медицины люди с синдромом Дауна теперь могут жить гораздо дольше), так как ученые поясняют, что всех их хоронили с ожерельями из разноцветных бус, бронзовыми кольцами и морскими ракушками, т.е. знаками уважения и признательности со стороны общины или родственников.

Вот каково мнение ученых по этому вопросу: