Под Авдеевкой ВС России впервые уничтожили бронемашину США на базе Abrams.

На основе видео, размещенного в Telegram-канале «Военкоры русской весны», стало известно, что инженерная машина американского производства, созданная на базе шасси танка M1A1 Abrams, недавно была успешно уничтожена российской армией в села Петровское под Авдеевкой.

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Считается, что получившая название M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) впервые была использована украинскими военными в ноябре прошлого года после того, как была поставлена ВС США.

Инженерная машина очень важна для украинской армии, и говорят, что по значимости одна машина M1150 ABV эквивалентна трем или четырем танкам M1A1 Abrams. Когда было объявлено о ее присутствии на Украине, президент страны Владимир Зеленский даже сфотографировался с уникальной машиной. До сих пор достоверно неизвестно, сколько инженерных машин M1150 ABV поставили США на Украину. По некоторым данным, которые обнародовал Forbes – на Украине их шесть.

Факт уничтожения подтвердили и западные СМИ, например, Дэвид Экс на сайте forbes.com. Следующее видео поможет вам понять возможности этой американской бронемашины.



