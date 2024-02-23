На Землю вернулась капсула первого в истории фармацевтического спутника-лаборатории W-Series 1, созданного американской компанией Varda Space Industries.

Varda Space Industries объявила об успешном возвращении на поверхность Земли космической капсулы с необычным содержимым. Это препарат нового поколения, который поможет победить вирус ВИЧ.

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Varda Space Industries — третья частная компания в истории, доставившая на поверхность Земли капсулу с важным содержимым. Компания была основана в 2020 году Уиллом Брюи и Делианом Аспаруховым. Первый — бывший сотрудник SpaceX, а второй занимается инвестициями в частные компании космической отрасли.

В планах Varda Space предполагает строительство десятков полностью автономных заводов, которые будут производить различные компоненты для нужд земных корпораций, и в конечном итоге строительство космических аппаратов, солнечных ферм и первых колоний и шахт на Луне. Первый мини-завод космических аппаратов должен появиться на орбите Земли в 2033 году.

Областью деятельности космических заводов должно стать гораздо более простое и быстрое производство различных компонентов. Условия микрогравитации и непосредственная близость к Луне приведут к снижению затрат на производство и транспортировку. Поначалу они будут дорогими, но возвращение представителей разных стран на Луну, строительство там колоний и начало эры космической добычи изменит эту ситуацию к лучшему.

Напомним, в прошлом году Varda Space создала на орбите первую экспериментальную фабрику космических лекарств. Ракета Falcon-9 доставила капсулу в космос 12 июня 2023 года. Вчера (22 февраля) капсула вернулась на Землю и благополучно приземлилась на полигоне в американском штате Юта.

На борту находились выращенные в космосе кристаллы ритонавира, используемые для лечения ВИЧ. Микрогравитационная среда дает определенные преимущества, которые позволяют повысить эффективность производства в космосе. Кристаллы ритонавира, созданные в таких условиях, крупнее и совершеннее тех, что производятся на Земле.

Микрогравитация предоставляет уникальную возможность производить материалы в условиях, недоступных на Земле. По словам представителей Varda Space Industries, ее преимущества заключаются в отсутствии седиментационных и конвективных явлений, а также в возможности создания практически идеальных структур благодаря незначительному влиянию гравитации.

Ученые надеются, что благодаря космическим фабрикам по производству лекарств можно будет усовершенствовать специфические препараты для самых серьезных заболеваний и бороться с ними гораздо эффективнее. Однако прежде, чем эти прекрасные планы станут реальностью, ученым необходимо проанализировать предоставленные образцы, чтобы выяснить, был ли вообще эксперимент успешным.