Великобритания отправит Украине пакет военной помощи из 200 ракет Brimstone.

Вчера стало известно, что Британские власти анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Лондон объявил, что, в частности, пожертвует Украине 200 противотанковых ракет Brimstone. Что известно про характеристики этой ракеты класса «воздух-земля»?

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Ракеты Brimstone — это универсальное, современное оружие, которое может атаковать широкий спектр целей, включая быстродвижущиеся наземные транспортные средства и военные корабли, а также укрепления, такие как бункеры. Это 50-килограммовые ракеты с боевой частью массой более 6 кг, которые без проблем работают в ночное время и прекрасно подходят для точных атак на противника. Ракетами также можно стрелять залпом. Она способна автоматически обнаруживать цели после достижения заданного района. Это делает его идеальным для уничтожения бронетехники и артиллерии.

Brimstone имеет два режима прицеливания по противнику, что значительно повышает ее точность, и три типа взрывателя: ударный, ближний и замедленного действия. Благодаря этому ракета хорошо работает в условиях, когда важно ограничить побочный ущерб от взрыва. Производитель также утверждает, что ракета способна пробить любую традиционную и реактивную броню, находящуюся на вооружении.

Дальность полета ракеты Brimstone I составляет более 20 км, а ракеты Brimstone II могут поражать цели на расстоянии более 60 км. В полете она развивает скорость до 1,3 Маха, а его широкие возможности обернулись и высокой стоимостью. Одна Brimstone оценивается не менее чем в 100 000 долларов.