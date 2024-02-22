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Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира
Владелец соцсети X и основатель компании Tesla Илон Маск номинирован на Нобелевскую премию мира, в частности и за то, что спутниковый интернет Starlink помогает ВСУ атаковать РФ.

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Илон Маск был номинирован на Нобелевскую премию мира норвежским депутатом Мариусом Нильсеном, членом либертарианской Партии прогресса, который похвалил Маска как «убежденного сторонника свободы слова», сообщает Daily Mail.

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Нильсен высоко оценил приверженность Маска диалогу и выражению разнообразных взглядов во все более поляризованном мире. В номинации особо подчеркивалась защита Маском свободы слова и его вклад в глобальную связь посредством таких проектов, как Starlink, группировка спутникового интернета SpaceX.

Нильсен признал роль Starlink в оказании помощи бойцам ВСУ в общении и координации во время нынешнего украино-российского вооруженного противостояния, что, как понимают россияне, фактически никак не является шагами к миру.

Нильсен подчеркнул влияние Маска на общество, заявив, что различные технологические компании Маска, направленные на улучшение общества и расширение знаний, сделали мир более взаимосвязанным и безопасным.

#илон маск #нобелевская премия
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