Владелец соцсети X и основатель компании Tesla Илон Маск номинирован на Нобелевскую премию мира, в частности и за то, что спутниковый интернет Starlink помогает ВСУ атаковать РФ.

Илон Маск был номинирован на Нобелевскую премию мира норвежским депутатом Мариусом Нильсеном, членом либертарианской Партии прогресса, который похвалил Маска как «убежденного сторонника свободы слова», сообщает Daily Mail.

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Нильсен высоко оценил приверженность Маска диалогу и выражению разнообразных взглядов во все более поляризованном мире. В номинации особо подчеркивалась защита Маском свободы слова и его вклад в глобальную связь посредством таких проектов, как Starlink, группировка спутникового интернета SpaceX.

Нильсен признал роль Starlink в оказании помощи бойцам ВСУ в общении и координации во время нынешнего украино-российского вооруженного противостояния, что, как понимают россияне, фактически никак не является шагами к миру.

Нильсен подчеркнул влияние Маска на общество, заявив, что различные технологические компании Маска, направленные на улучшение общества и расширение знаний, сделали мир более взаимосвязанным и безопасным.