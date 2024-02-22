В интернете появилась информация и видео, подтверждающее, что хуситы сбили американский беспилотный разведывательный аппарат MQ-9 Reaper.

Вооруженная группа хуситов утверждает, что успешно сбила беспилотник MQ-9 «Reaper», принадлежащий вооруженным силам США, на побережье Ходейды в Йемене.

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Представитель вооруженной группы хуситов бригадный генерал Яхья Сари заявил, что ее членам удалось сбить беспилотник «Reaper», стоимость которого оценивается в 30–40 миллионов долларов США. По его словам, беспилотный самолет был успешно сбит "подходящей" ракетой, когда военный объект США выполнял "злонамеренное" задание по поручению Израиля против Йемена.

Беспилотный самолет разработала компания General Atomics.

Также было опубликовано видео успешного попадания ракетой в дрон и его останков, найденных в неназванном месте в Йемене.





«Мы подтвердили, что беспилотный самолет MQ-9 Reaper ВВС США разбился в Йемене у побережья Ходейды, и расследуем причину инцидента», - сообщил представитель Минобороны США.