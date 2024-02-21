Созданный бывшим инженером компании SpaceX стартап Arc поставил перед собой задачу производства электрических спортивных моторных лодок.

Электрические лодки за рубежом медленно, но верно становятся мейнстримом. После того, как такие компании, как Polestar и Porsche, создали пару высококлассных водных круизеров, теперь американский стартап выводит на рынок новую электрическую лодку, которую рекламируют как более продвинутую, чем любую из ее конкурентов.

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Это Arc Sport, вторая модель, выпущенная в мастерской лос-анджелесского стартапа после Arc One. Обладая общей мощностью 570 лошадиных сил, батареей на 226 киловатт-часов и специально разработанным программным обеспечением, Sport описывается его производителем как «самый продвинутый вейк-катер для плавания по воде», сочетающий в себе «аэрокосмическую технику и технологию электромобилей».

Что касается запаса хода, Arc утверждает, что Sport может плавать более 24 часов подряд на низких скоростях, в то время как более высокие скорости быстрее разряжают батарею. В среднем лодка должна выдерживать от 4 до 6 часов активного использования, включая буксировку, сообщили в компании InsideEVs. Подруливающие устройства на носу и корме «облегчают швартовку лодки» у пристани, а на открытой воде судно имеет программно ограниченную максимальную скорость 34,7 узла/64 км/ч. Для аккумуляторной батареи емкостью 226 кВтч не указан диапазон заряда, хотя Arc сообщил, что «для большинства людей Arc Sport может выдержать обычный день на воде. Точное время использования зависит от того, как вы… ну, используйте его. Круиз на более низких скоростях возможен в течение более 24 часов подряд, тогда как проведение большего времени на высоких скоростях приведет к более быстрому разряду аккумулятора. В среднем лодка должна выдерживать 4-6 часов активного использования, включая большое количество буксировок».

Что касается зарядки, точные цифры в киловаттах будут известны позже. Тем не менее, Arc утверждает, что использование домашнего зарядного устройства 2-го уровня позволит полностью зарядить аккумулятор за ночь, а быстрое зарядное устройство постоянного тока 3-го уровня может повысить уровень заряда до 80% примерно за 45 минут.

В салоне Arc Sport есть два дисплея — один за рулем и один, выполняющий функции информационно-развлекательного центра, а также выдвижной козырек с жесткой крышей, которым можно управлять простым нажатием кнопки.

По данным компании, новый электрический вейкбот Arc стоимостью от $258 000 обеспечивает более чем вдвое больший крутящий момент, чем большинство вейкботов премиум-класса, а также и то, что беспроводные обновления программного обеспечения, которые, предположительно, могут со временем улучшить катер.

В стартапе заявляют, что его первый опытный образец уже проходит испытания, а поставки моделей по индивидуальному заказу начнутся в этом году.