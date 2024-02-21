Что известно про реактивный беспилотник, который российские специалисты РЭБ обнаружили и приземлили в Новоазовском районе ДНР.

Российские источники сообщили, что британский беспилотник был обнаружен вблизи российских позиций на линии соприкосновения. И что еще интереснее: именно эту версию использовали британцы в качестве приманки, но в данном случае она была наполнена взрывчаткой.

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MQM-185B — конструкция на базе модели Banshee Jet 80+ производства британской компании QinetiQ, которая используется в качестве приманки. Это дрон, предназначенный для максимально точного моделирования реалистичных сценариев угроз во время военных учений, то есть имитирующий широкий арсенал крылатых ракет или самолетов противника, с которыми солдаты могут столкнуться во время реальных миссий.

Услугами MQM-185B пользуются более 40 стран мира, поэтому украинские силы также могли заполучить его в рамках одного из британских пакетов помощи.

Но можно ли превратить их в дронов-камикадзе? Defense Blog утверждает, что абсолютно точно, и возможностей Banshee Jet 80+ кажется достаточным для этой цели. Дрон оснащен двумя газотурбинными двигателями тягой по 40 кг, обеспечивает впечатляющую максимальную скорость до 200 м/с (720 км/ч), максимальный потолок 7500 м, а после установки дополнительного топливного бака времени полета может достичь более 45 минут и дальности более 100 км.

Кроме того, дрон может запускаться как с суши, так и с моря и совместим с системами вооружения класса «земля-воздух», «воздух-воздух» и артиллерией. На борту имеется цифровой автопилот, а встроенные системы GPS и цифровой телеметрии обеспечивают эффективную навигацию в различных ситуациях.