Российский дипломат поделился своим мнением о будущем отношений стран ЕС с Россией.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в интервью каналу "Россия 24" подчеркнул, что нормализация экономических и политических отношений между Евросоюзом и РФ в настоящее время невозможна. Это связано с поддержкой действий властей в Киеве и верой Запада в то, что Россия проиграет военный конфликт.

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Однако, по мнению Константина Гаврилова, ситуация изменится, когда российская армия приблизится к границам восточного фланга НАТО.

«Я думаю, что накал (напряженность в отношениях – ред.) снизится, когда российские войска встанут на границах Польши, Румынии, Венгрии и Словакии», – сказал он. По мнению дипломата, только прямая угроза безопасности заставит политиков изменить свои решения и начать «серьезные переговоры о контроле и гарантиях безопасности».

В ходе беседы политика спросили о планах вооружений, представленных последующими странами-членами НАТО. Как заявил Гаврилов, РФ действительно видит усиленные планы по развитию вооруженных сил на Западе, но эти шаги «значительно запаздывают по сравнению с Россией». «Похоже, что Европа попытается милитаризироваться, но быстро этого добиться вряд ли получится. Они прекрасно осознают, что отстают на несколько лет», – подчеркнул он.