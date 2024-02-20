Первый человек, которому вживили нейрочип от компании Neuralink, полностью восстановился и смог управлять компьютерной мышью силой мысли.

В январе компания Neuralink имплантировала чип своему первому пациенту. Элон Маск объявил, что первая имплантация мозгового чипа Neuralink прошла успешно.

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Технологический магнат рассказал, что человек, которому был имплантирован амбициозный чип, полностью восстановился. Маск утверждает, что "нулевой пациент" значительно продвинулся вперед и теперь может управлять компьютерной мышью с помощью своих мыслей.

«Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью выздоровел, с нейронными эффектами, о которых мы знаем», – заявил Маск в сообщении Spaces на социальной медиаплатформе X, ранее известной как Twitter. – «Пациент способен перемещать мышь по экрану, просто думая».

Техномагнат добавил, что сейчас его команда пытается добиться от пациента как можно большего количества нажатий на кнопки мыши. Мозговой чип, получивший название Telepathy, имеет 1000 электродов и надеется помочь людям выполнять компьютерные функции без проводов, просто думая, с помощью механизма «подумай и нажми».

В прошлом месяце босс Tesla объявил, что компания Neuralink успешно имплантировала мозговой чип своему первому испытуемому после получения разрешения на проведение испытаний на людях. «Первый человек получил имплантат от @Neuralink вчера и хорошо поправляется», – написал Маск в понедельник на сайте X. – «Первые результаты показывают многообещающее обнаружение спайков нейронов».