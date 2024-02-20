15-й пакет шведской военной помощи Украине станет самым крупным. Узнайте, что в него входит.

Шведское правительство объявило о новом и крупнейшем на данный момент пакете военной помощи ВСУ на общую сумму почти €700 миллионов.

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В комплект входит множество разнообразного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, гранаты, гранатометы «Карл Густав», медикаменты, противотанковые ракеты, а также боевые машины пехоты CV90 и штурмовые катера CB90.

По данным зарубежных СМИ CV90 — семейство боевых бронированных машин, предназначенных для борьбы с танками и воздушными целями, а также обладающих высокой живучестью и мобильностью в условиях любой местности. По мнению производителя – BAE Systems – CV90 является одной из лучших боевых машин в мире в категории 25-30 тонн, а также обладает технологией малозаметности. Солдаты в машине размещаются в кондиционированном отсеке, вмещающем до восьми человек и оборудованном средствами защиты от оружия массового поражения.

Также стоит добавить, что CV90 представляет собой конструкцию, спроектированную с нуля с учетом скандинавского климата. Благодаря этому он обладает отличной подвижностью по снегу или грязи даже при полной загрузке. Важно отметить, что Швеция заявила, что автомобили CV90, которые получит Украина, выйдут прямо с конвейера и будут новейшими машинами этого типа, оснащенными дополнительными мерами защиты и улучшенной электроникой. Новые машины присоединятся к ранее отправленным машинам CV90, но пока нет информации, о каком их количестве идет речь и когда они поступят непосредственно на Украину.





Стало известно больше подробностей об ударных катерах CB90. Киев получит десять таких судов, которые появились в вооруженных силах Швеции в 1991 году. Один катер этого типа может перевозить 18 полностью экипированных солдат и отличается скоростью и маневренностью, позволяющей совершать резкие повороты даже на большой скорости. CB90 также хорошо зарекомендовала себя на мелководье, развивая скорость более 70 км в час. Катер вооружен тремя крупнокалиберными пулеметами M1 Browning, гранатометом Mk 19, корабельными минами и глубинными бомбами.