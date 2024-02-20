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Правительство Канады объявило вчера, что подарит Украине более 800 многоцелевых БПЛА FLIR SkyRanger R70. Эти квадрокоптеров не только смогут вести разведку и наблюдение, но их грузоподъемность позволит им доставлять грузы по обе стороны фронта: продовольствие, медикаменты, боеприпасы, гранаты и взрывчатку.
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«Эти дроны имеют решающее значение для наблюдения и сбора разведывательной информации, а также могут использоваться для транспортировки и доставки грузов», — заявили представители канадского правительства.
R70, оснащенный несколькими чипсетами NVIDIA TX2, представляет собой летающий компьютер с поддержкой искусственного интеллекта в реальном времени, включая обнаружение и классификацию видимых объектов. Четыре камеры обеспечивают автономные операции, приземление на движущуюся платформу и полеты в условиях отсутствия сигнала GPS.
Операторы R70 могут прикреплять и доставлять с помощью дрона практически любой объект весом до 3,5 кг. Что немаловажно, отказавшись от нижней камеры, оператор не теряет обзор происходящего непосредственно под дроном благодаря фронтальной камере с углом обзора 210 градусов.
R70 изготовлен из углеродного волокна и магния. Он прошел испытания на соответствие экологическим нормам IP-54/MIL-810G. В полете R70 выдерживает ветер со скоростью 65 км в час с порывами до 90 км в час. Запуск квадрокоптера возможен при максимальной скорости ветра в 40 км в час. Максимальная высота полета – 15000 м над уровнем моря. Связь с оператором осуществляется посредством цифрового канала связи MIMO и двух независимых навигационных подсистем. R70 может выполнять полуавтономные задачи без активного командного канала в условиях отсутствия радиосвязи. Время полета этого квадрокоптера составляет примерно 40 минут в стандартных условиях или до 59 минут с дополнительными аккумуляторами.