Оттава в рамках своего дополнительного пакета помощи Украине направит Киеву свыше 800 дронов собственного производства.

Правительство Канады объявило вчера, что подарит Украине более 800 многоцелевых БПЛА FLIR SkyRanger R70. Эти квадрокоптеров не только смогут вести разведку и наблюдение, но их грузоподъемность позволит им доставлять грузы по обе стороны фронта: продовольствие, медикаменты, боеприпасы, гранаты и взрывчатку.

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«Эти дроны имеют решающее значение для наблюдения и сбора разведывательной информации, а также могут использоваться для транспортировки и доставки грузов», — заявили представители канадского правительства.

R70, оснащенный несколькими чипсетами NVIDIA TX2, представляет собой летающий компьютер с поддержкой искусственного интеллекта в реальном времени, включая обнаружение и классификацию видимых объектов. Четыре камеры обеспечивают автономные операции, приземление на движущуюся платформу и полеты в условиях отсутствия сигнала GPS.





Операторы R70 могут прикреплять и доставлять с помощью дрона практически любой объект весом до 3,5 кг. Что немаловажно, отказавшись от нижней камеры, оператор не теряет обзор происходящего непосредственно под дроном благодаря фронтальной камере с углом обзора 210 градусов.

R70 изготовлен из углеродного волокна и магния. Он прошел испытания на соответствие экологическим нормам IP-54/MIL-810G. В полете R70 выдерживает ветер со скоростью 65 км в час с порывами до 90 км в час. Запуск квадрокоптера возможен при максимальной скорости ветра в 40 км в час. Максимальная высота полета – 15000 м над уровнем моря. Связь с оператором осуществляется посредством цифрового канала связи MIMO и двух независимых навигационных подсистем. R70 может выполнять полуавтономные задачи без активного командного канала в условиях отсутствия радиосвязи. Время полета этого квадрокоптера составляет примерно 40 минут в стандартных условиях или до 59 минут с дополнительными аккумуляторами.