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Хуситы впервые попытались использовать подводные беспилотники для атаки кораблей США
Американские военные заявляют, что в субботу они заметили, как хуситами были задействованы «беспилотные подводные аппараты» — впервые с 23 октября.

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Ситуация в Красном море становится все более напряженной. Хуситы впервые попытались использовать беспилотные подводные аппараты, которые представляют огромную угрозу для кораблей США в этом районе.

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В конце прошлой недели Соединенные Штаты перехватили партию оружия из Ирана в Йемен, а хуситы ответили попыткой атаки подводных дронов. Министерство обороны США подтвердило, что в субботу американские войска в Красном море впервые заметили и обезвредили беспилотный подводный аппарат.

Центральное командование Министерства обороны США, сообщило, что в субботу Соединенные Штаты в целях "самообороны" нанесли удары по "трем мобильным противокорабельным крылатым ракетам, одному беспилотному подводному аппарату и одному беспилотному надводному судну" в районах Йемена и Красного моря, контролируемых хуситами.

Стоит отметить, что первоначально хуситы атаковали международные суда с помощью ракет наземного базирования, но теперь в их распоряжении появились и другие возможности.

По данным агентства Associated Press, чьи репортеры находятся на борту корабля ВМС США "Дуайт Д. Эйзенхауэр", в начале года они начали развертывать беспилотные надводные аппараты, а теперь к ним присоединились подводные аппараты.

Они представляют особую угрозу для кораблей ВМС США, базирующихся в регионе, тем более что американские силы признают, что у них мало разведданных по этому вопросу, поэтому действия хуситов остаются для них непредсказуемыми.

Контр-адмирал Марк Мигес в заявлении для AP, заявил следующее:

Беспилотное надводное судно с бомбовой начинкой, развивающее большую скорость, означает, что ситуация может очень быстро стать ужасной.

#сша #иран #хуситы #йемен
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