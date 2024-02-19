Музыкальная тема из GTA San Andreas сыграна и записана с использованием большого количества инструментов. Видео производит большое впечатление.

GTA: San Andreas — культовая игра среди поклонников серии Grand Theft Auto из самых разных уголков Земли. Игра, вышедшая в 2004 году до сих пор популярна у миллионов геймеров, причем, как молодых, так и со стажем. Один из музыкантов решил воссоздать известный музыкальный мотив, исполнив его на многих инструментах.

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Видимо, сюжетна линия, придуманная и реализованная сценаристами Rockstar North, является тем фактором, который привлек геймеров проживать вместе с персонажами GTA: San Andreas, порой раз за разом, эту историю. Сюжет GTA:SA включает также в себя юмор и определенные драматические моменты. Это удачное сочетание разнообразных игровых моментов не позволяет игре состариться и уйти в небытие.

Кроме того, создатели реализовали несколько механик, которые оказались новаторскими, а размеры мира головокружительными. Одним из определяющих факторов, как в хорошем фильме, также является музыкальное оформление. Это не только песни, звучащие из радиоприемников в автомобилях, но и музыка из игры во время вступления или других интерлюдий. Ютубер, создающий видео на канале "InstrumentManiac", решил воссоздать знаменитую тему, известную всем геймерам. Надо сказать, что музыкант блестяще реализовал свой замысел.

Люк Пикман — американский мультиинструменталист из Миннеаполиса. Он почти ежедневно публикует на YouTube каверы на различные песни. Артист приобрел довольно большую популярность в интернете, а его видео набирают несколько сотен тысяч просмотров. В этом плане GTA San Andreas Theme не является исключением, т.к. за 2 недели набрала уже больше полумиллиона просмотров.

Для исполнения данной музыкальной темы он использовал множество инструментов. Однако только музыки из игры GTA:SA ему показалось недостаточно, и он добавил в нее музыкальную тему из фильма о Джеймсе Бонде. Реализация такой идеи действительно впечатляет. Впрочем, судите сами.



