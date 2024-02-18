В арсенале боевого самолета пятого поколения Су-57 появились ракеты необычного квадратного сечения. Это отметили и на Западе, и на Украине.

В зарубежных СМИ появились публикации о том, что российский истребитель Су-57 получил ракету нового поколения Х-69. Кроме Су-57, эту ракету могут нести истребители Су-35, Су-30МК и Су-34. Все они активно участвуют в СВО.

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От внимания Запада не ускользнул тот факт, что заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев посещал ракетный завод в Подмосковье и знакомился там с новейшими образцами авиационной ракетной техники. Судя по фотографии в его Telegram-канале, Медведева особенно заинтересовала необычная ракета квадратного сечения. BulgarianMilitary.com решила выяснить, что это за ракета и почему именно она может заинтересовать заместителя Владимира Путина в Совете безопасности.

Как рассказали BulgarianMilitary.com зарубежные военные эксперты, Дмитрий Медведев и глава АО «КТРВ» Борис Обносов остановились возле новейшей ракеты класса "воздух-поверхность" Х-69. Впервые о ней стало известно только в прошлом году, так как работы по ней были засекречены. Компания представила макет ракеты на форуме "Армия-2022". И вот теперь "живая" ракета попала в объектив непосредственно на военном предприятии.

Что же особенного в этой ракете? Во-первых, необычное квадратное сечение. Как объясняют разработчики, такая форма облегчает ее установку в фюзеляж российского стелс-истребителя 5-го поколения Су-57. Полное название ракеты – многофункциональная, малозаметная, высокоточная, нового поколения.

Скрытность для радаров ПВО противника обеспечивается формой фюзеляжа ракеты и специальным покрытием. Зарубежные эксперты подчеркнули, что наш завод-изготовитель утверждает, что у ПВО потенциального противника нет шансов сбить такую ракету.

Интересно и назначение новейшей ракеты. В частности, она создана для уничтожения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе железнодорожных станций и развязок.

Следует отметить – в СМИ Украины говорят, что на прошлой неделе ВС РФ осуществили как минимум три запуска новых Х-69 по позициям ВСУ.