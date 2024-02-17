Марк Цукерберг заявил, что увольнения в технологическом секторе после пандемии объясняются несколькими факторами. По его мнению, есть две волны увольнений.

У Марка Цукерберга есть теория, объясняющая, почему увольнения в сфере технологий не замедляются, хотя компании понимают, что это болезненно.

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В интервью подкасту Morning Brew Daily, опубликованном в пятницу, Цукерберг заявил, что компании все еще приспосабливаются к постпандемической эпохе. Во время пандемии продажи в нише электронной коммерции взлетели до небес, что привело к значительному росту онлайн-рекламы. Но когда люди вернулись в офлайн магазины и экономика стабилизировалась, рост продаж замедлился, а ставки на рекламу вернулись к доковидным ценам. Многие компании, включая и компанию Цукерберга, осознали, что у них слишком много сотрудников, и им пришлось пойти на серьезные сокращения. Это, по мнению Марка, была первая волна увольнений.

«Что касается увольнений и тому подобного, я на самом деле думаю, что это произошло больше из-за того, что компании пытались ориентироваться в Covid», — сказал Цукерберг в интервью, когда его спросили, связаны ли увольнения в сфере технологий с бумом искусственного интеллекта (ИИ). Цукерберг сказал, что компании больше не сокращают количество сотрудников просто из-за чрезмерного найма — теперь они понимают, что экономия может принести пользу. И это более поздние увольнения или вторая их волна.

По словам Цукерберга, хотя многие технологические компании поначалу не хотели идти на сокращения, они поняли, что это еще не конец. «Очевидно, это было очень тяжело, мы расстались со многими талантливыми людьми, которые нам дороги», — сказал Цукерберг в интервью, говоря конкретно о недавних увольнениях в его компании. — «Но в некотором смысле экономия делает компанию более эффективной».

Такие компании, как Microsoft и Google, продолжают сокращать штаты, несмотря на солидные доходы. Ряд руководителей таких компаний, как Amazon, упомянули о планах реструктуризировать компанию и инвестировать в области, связанные с искусственным интеллектом.

Но Цукерберг сказал, что, по его мнению, ИИ не является важной частью уравнения. «По крайней мере, для нас ИИ не был основной движущей силой», — сказал Марк. — «Сначала это было похоже на чрезмерное строительство, а затем на мысль: давайте сделаем все, что в наших силах, и создадим бережливую компанию».