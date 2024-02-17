Калифорнийская фирма Scarbo Vintage показала компьютерные рендеры машины, которую называет «гипергрузовиком». Официальное название — SV Rover.

Scarbo Vintage представляет SV Rover, первый в мире гипергрузовик, разрешенный для использования на дорогах общего пользования, сочетающий 1000-сильный двигатель V8 и 1020-сильный электрический силовой агрегат с роскошным интерьером и исключительными внедорожными возможностями.

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Новый взгляд на рынок роскошных внедорожников: стоимость SV Rover начинается с $1,5 млн.

В основе SV Rover лежит выбор между двумя мощнейшими силовыми агрегатами: двигателем V8 с наддувом, выдающим мощность в 1000 лошадиных сил, и опциональным полностью электрическим вариантом, который немного превосходит двигатель внутреннего сгорания, мощностью 1020 лошадиных сил. Обе конфигурации обещают обеспечить больше, чем просто скорость; они предлагают опыт.

Двигатель V8, изначально разработанный для жестких требований гонок Baja (одна из самых престижных гонок по бездорожью в мире), дополнен 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с подрулевыми переключателями, гарантируя, что мощность, имеющаяся в распоряжении водителя, будет настолько же контролируемой, насколько и огромной. Между тем, электрическая модель — это не только бесшумное и молниеносное ускорение. Здесь речь идет о расширении возможностей электромобилей с точки зрения производительности и внедорожных возможностей.

Scarbo Vintage не пожалел средств, чтобы сделать SV Rover таким же роскошным, как и мощным. Интерьер представляет собой сочетание алькантары и алюминиевых деталей, предоставляя водителю и пассажирам одновременно роскошь и спортивную атмосферу.





Обладая корпусом из углеродного волокна и алюминия, SV Rover сочетает легкую маневренность и невероятную прочность, что позволяет ему преодолевать сложные участки пересеченной местности с определенным изяществом и завидной уверенностью. Внедрение инновационной подвески с толкателями еще больше повышает его внедорожные возможности.

Покупатель SV Rover получает не просто внедорожник, а часть автомобильной истории.