Марк Цукерберг протестировал Apple Vision Pro за 3500 долларов и удивился, что она хуже, чем его бюджетная гарнитура за 500 долларов.

Цукерберг сказал, что недавно он приобрел конкурирующую гарнитуру стоимостью 3500 долларов и, как и многие, ожидал, что она будет «более высокого качества», поскольку она в несколько раз дороже его устройства, стоимость которого варьируется от $500 за 128 ГБ памяти до $650 за 512 ГБ.

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Однако после того, как он опробовал данный гаджет Марк сказал, что был «удивлен» тем, что, по его мнению, его устройство превосходит Vision во всех аспектах, от яркости экрана и удобства до программного обеспечения.

Apple официально выпустила Vision Pro в начале этого месяца по стартовой цене от 3500 долларов США до почти 4000 долларов США в зависимости от объема памяти и дополнительных аксессуаров, таких как дорожный футляр за 199 долларов и оптические вставки за 99 долларов.

«Похоже, что многие люди просто предполагали, что Vision Pro будет более высокого качества, потому что это Apple и оно стоит на 3000 долларов дороже», — сказал Цукерберг.

В видео Цукерберг сказал, что Quest превосходит Vision Pro, уточнив, что его гаджет имеет более яркий экран, более захватывающий контент, отсутствие проводов, меньший вес и в целом более удобный для пользователя.





Марк сделал два комплимента устройству Apple, сказав, что «функция отслеживания глаз действительно хороша» и у него «более высокое» разрешение, чем у Meta Quest 3 – но на этом комплименты закончились.

Следует отметить, что многие владельцы Apple Vision Pro начали их попросту сдавать, о чем подробнее вы можете прочесть здесь.