Появилась информация, что Oppo и Vivo рассматривают возможность ухода с рынка складных смартфонов. Предположительно, это решение также распространяется на OnePlus, учитывая его тесную связь с Oppo, о чем свидетельствует тот факт, что OnePlus Open, по сути, является международным вариантом Find N3 от Oppo.

Согласно новой утечке из официального отчета, Oppo, Vivo и OnePlus, являющиеся брендами BBK Electronics, думают отказаться от складных телефонов. В то время как Oppo и Vivo до сих пор ограничивали выпуск большинства своих складных телефонов, OnePlus вышла на глобальный уровень, выпустив в прошлом году свою первую складную модель смартфона под названием Open. Многие эксперты и пользователи сочли эти складные телефоны довольно хорошими, а иногда даже лучше, чем их аналоги от таких конкурентов, как Samsung и Huawei. Однако похоже, что все три бренда уступают рынок тем, кто «знает его лучше».

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Южнокорейское издание сообщило, что причиной этого решения может стать значительное падение доли рынка складных устройств в прошлом году. Складные телефоны всех трех брендов, несомненно, составляют ожесточенную конкуренцию аналогичным продуктам таких брендов, как Huawei и Samsung, но скорость, с которой последние два бренда наращивают разработку складных телефонов, существенно меняют ситуацию в данной нише глобального рынка смартфонов. Причем меняют настолько, что даже Apple рассматривает возможность ускорения реализации своих планов по выпуску своего первого складного iPhone.

Oppo, Vivo и OnePlus не предоставили никаких разъяснений по поводу отчета.

В отчете отмечено, что, хотя три основных китайских производителя смартфонов больше не заинтересованы в инвестировании в рынок складных смартфонов, Huawei работает над своим следующим складным телефоном. Он может получить 10-дюймовый экран, который можно будет трижды сложить, но данная модель может быть ориентирована на рынок планшетов. По сути, это устройство может иметь две петли, поэтому в сложенном состоянии оно может выглядеть как Galaxy Z. Хотя на данный момент ключевых подробностей мало, в отчете предполагается, что запуск может состояться где-то ближе к концу июня этого года.

Компания Samsung в свою очередь удваивает усилия по разработке устройств с раскладывающимися экранами и практически завершила ее, поскольку, судя по всему, «ожидания рынка» по поводу запуска складного смартфона растут. В качестве альтернативы Samsung может также выпустить устройство с дисплеем, который складывается более одного раза.