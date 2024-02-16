Apple, также как и Samsung, делает ставку на искусственный интеллект.

В новых смартфонах серии Galaxy 24 компания Samsung сосредоточилась на функциях искусственного интеллекта, из-за чего iPhone стали немного уступать им. Однако у Apple есть план как это изменить.

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Как стало известно из статьи, опубликованной на тайваньском сайте Economic Daily News, компания из Купертино усиленно работает над разработкой функций, связанных с искусственным интеллектом. Следующее поколение процессоров Apple Silicon будет оснащено значительно продвинутым нейронным движком, который используется для поддержки алгоритмов ИИ и машинного обучения.

Чипы серии A18, которые, вероятно, мы увидим в последующих моделях iPhone и iPad, а также чипы M4, кремниевые процессоры Apple для следующего поколения компьютеров Mac, как ожидается, будут оснащены Neural Engines с гораздо большим количеством ядер.

Более продвинутый нейронный движок должен повысить как производительность ИИ, так и машинного обучения.

Уже некоторое время в интернете появляются сообщения о том, что в iOS 18 будут реализованы новые функции с использованием генеративного ИИ. Тот факт, что Apple работает над генеративным ИИ, подтвердил Тим Кук во время последней телеконференции для акционеров, а подробности мы узнаем скорее всего позже в этом году.

Первый Neural Engine, который использовался в iPhone 8, 8 Plus и X, имел всего 2 ядра. В последних моделях смартфонов Apple используется 16-ядерный Neural Engine. Его производительность улучшалась год от года, даже когда количество ядер не менялось. Компания утверждает, что чип A17 Pro (используется в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max) имеет нейронный движок в два раза более быстрый, чем тот, который использовался в предыдущем поколении этих смартфонов.

Стоит также отметить, что iPhone с чипами A18 появятся уже этой осенью, а первые компьютеры Mac с чипом M4, скорее всего, дебютируют в конце этого или начале следующего года.