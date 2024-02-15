Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Найденные на глубине 1250 метров под землей бактерии могут превращать углекислый газ в кристаллы
Найдены странные бактерии, которые превращают углекислый газ в кристаллы. Их будут использовать для борьбы с глобальным потеплением.

реклама

Как стало известно в США найдена уникальная бактерия, которая в экстремальных условиях может быстро превратить углекислый газ в твердый минерал. В настоящее время ученые пробуют приручить эти странные микробы, которые могут оказаться чрезвычайно полезными в борьбе с глобальным потеплением за счет улавливания одного из парниковых газов. 

реклама

Исследовательская группа из Soeder Geoscience LLC и Школы горного дела и технологий Южной Дакоты «охотилась» за уникальными микроорганизмами, поглощающими углекислый газ. Им удалось найти три интересных микроба, один из них — вид бактерий Bacillus, способный выжить на глубине 1250 метров. Также были выделены бактерии Geobacillus, приспособленные к высоким температурам и давлению, и – Persephonella marina, обитающая в гидротермальных жерлах на дне Тихого океана — она переносит температуру до 110 градусов по Цельсию, высокую соленость и высокое давление.

Для исследований использовались существующие геологические скважины. В истощенные месторождения нефти и газа вводили специальный раствор бактерий и углекислого газа. Как отмечают специалисты: «Самой большой проблемой было найти микроорганизмы, которые бы перенесли температуру и давление, преобладающие на глубине нефтяного месторождения».

В ходе экспериментов микробы подвергались воздействию экстремальных температур, кислотности и давления. Предварительные результаты исследований показывают, что преобразование углекислого газа в твердые карбонаты микроорганизмами было наиболее эффективным при давлении 500 бар и температуре +800С. Было обнаружено, что микробы превратили парниковый газ в твердые минералы в порах нефтяных месторождений всего за 10 дней. Этот процесс возможен благодаря ферменту, вырабатываемому бактериями, называемому карбоангидразой, который катализирует реакцию между углекислым газом и водой.

Эксперты отмечают, что пустые пространства, оставленные истощенными месторождениями нефти и газа, являются идеальным местом для хранения уловленного углекислого газа. Реализация этого подхода в будущем призвана предотвратить попадание этого парникового газа в атмосферу Земли. Очень высокая устойчивость бактерий к экстремальным условиям окружающей среды обеспечивает непрерывность процесса.

Как пишут ученые: «Преобразование углекислого газа в твердые карбонаты в поровом пространстве истощенных нефтяных и газовых пластов обеспечивает постоянную секвестрацию и устраняет необходимость длительного мониторинга подземных газов и жидкостей. Дополнительная выгода от осаждения карбонатов в этом поровом пространстве заключается в том, что минералы закроют сужения пор, блокируя миграцию жидкости и сдерживая неорганизованные выбросы из заброшенных скважин».

#наука #бактерии #углекислый газ #кристаллы
+
Написать комментарий (0)
Подводный дрон случайно обнаружил на морском дне каменную стену возрастом 10 000 лет
SpaceX откладывает на сутки запуск лунного модуля к Луне из-за неполадки с топливом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск утилизирует сразу 100 спутников Starlink, не желая превращать их в космический мусор
2
NASA возвращает к жизни зонд Voyager 1: более 45 лет в космосе и новые задачи
14
Решение отказаться от выпуска бензиновых автомобилей к 2035году может уничтожить машиностроение ЕС
8
Xiaomi выпустила новую версию HyperOS, в которой устранены многочисленные ошибки
4
Intuitive Machines собирается отправить свой космический аппарат "Nova-C" на Луну
+
Украина не получила ни одного модернизированного Т-64 из Чехии и продолжает мечтать о своём Т-64БB
1
Bloomberg: немецкий производитель шин Continental планирует уволить около 7150 сотрудников
1
Российским бойцам выплатят 2 000 000р за трофейную эстонскую роботизированную платформу THeMIS
1
Профессора и студенты Манчестерского университета построили самый большой в мире дрон
3
Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
3
ASML считает китайское импортозамещение угрозой для своего бизнеса
7
Подводный дрон случайно обнаружил на морском дне каменную стену возрастом 10 000 лет
1
Подробности о работе американской ракетной системы вооружения «Вампир»
+
Core i7-14700K и GeForce RTX 4070 Ti SUPER сравнили в играх с Ryzen 7 7800X3D и Radeon RX 7900 GRE
9
Глава OpenAI оценил Apple Vision Pro как впечатляющее технологическое достижение
+
БМПТ "Терминатор" доработали с учетом опыта на СВО и оснастили целым пакетом защитных изменений
3
Инсайдер Moore's Law Is Dead рассказал о сроках выхода видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090
9
Цены на GeForce RTX 4090 начали стремительное падение
5
Вооруженные Силы сумели продавить украинскую линию обороны в районе Новомихайловского
+
В Британии патентуют технологию, важную для развертывания спутников на низкой околоземной орбите
+

Популярные статьи

Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине
11
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
12
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
32
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
10
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
61
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 4
4
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
3
Япония пытается получить превосходство в подводном противостоянии с Китаем
1
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
14
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
17

Сейчас обсуждают

Вася Ягодкин
20:39
Тебя минусят не за правду, а за ложь.
Такер Карлсон побывал в Ашане в Москве, где удивился низким ценам и изобилию продуктов питания
Вася Ягодкин
20:38
Верно, в России понимают кто гавно, тех и макают в минусы.
Такер Карлсон побывал в Ашане в Москве, где удивился низким ценам и изобилию продуктов питания
Mostack
20:38
вот тут да, фиг его знает. Он вроде тоже ревизии R0 как и e5400, могло бы и прокатить. Ну да ладно, все равно лучше получилось.
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
Михаил Иванович
20:37
Система лайков здесь это отражения состояния современной России. Черное это белое. Правда это ложь.
Такер Карлсон побывал в Ашане в Москве, где удивился низким ценам и изобилию продуктов питания
PanzerK
20:35
Зато меньше приседаний с BIOS было бы... возможно.
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
Mostack
20:32
Ну лучше-хуже тут не очень работает. Что есть - то и прекрасно. Все иные варианты за деньги заведомо хуже! Вот если ничего нет - тогда да, появляется выбор что купить =)
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
Сергей Кондратенко
20:28
Скажи а что не так? Почему агришся?
GeForce RTX 4070 SUPER уже можно купить за 589 долларов
АЕV
20:25
Если минусят коменты значит правда 😁, так что zа правду? Или уже нет? Или это другое?
Такер Карлсон побывал в Ашане в Москве, где удивился низким ценам и изобилию продуктов питания
huk87
20:20
В РФ тоже дешевеют, в ДНС ниже 190 есть, хотя месяцем ранее ниже 205 не было.
RTX 4090 дешевеет в США и Европе, но не в России и Китае
Михаил Иванович
20:20
Прямых линий с инкумбентом больше не будет?
В Госдуме приняли законопроект о запрете «треш-стримов»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем