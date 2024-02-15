Найдены странные бактерии, которые превращают углекислый газ в кристаллы. Их будут использовать для борьбы с глобальным потеплением.

Как стало известно в США найдена уникальная бактерия, которая в экстремальных условиях может быстро превратить углекислый газ в твердый минерал. В настоящее время ученые пробуют приручить эти странные микробы, которые могут оказаться чрезвычайно полезными в борьбе с глобальным потеплением за счет улавливания одного из парниковых газов.

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Исследовательская группа из Soeder Geoscience LLC и Школы горного дела и технологий Южной Дакоты «охотилась» за уникальными микроорганизмами, поглощающими углекислый газ. Им удалось найти три интересных микроба, один из них — вид бактерий Bacillus, способный выжить на глубине 1250 метров. Также были выделены бактерии Geobacillus, приспособленные к высоким температурам и давлению, и – Persephonella marina, обитающая в гидротермальных жерлах на дне Тихого океана — она переносит температуру до 110 градусов по Цельсию, высокую соленость и высокое давление.

Для исследований использовались существующие геологические скважины. В истощенные месторождения нефти и газа вводили специальный раствор бактерий и углекислого газа. Как отмечают специалисты: «Самой большой проблемой было найти микроорганизмы, которые бы перенесли температуру и давление, преобладающие на глубине нефтяного месторождения».

В ходе экспериментов микробы подвергались воздействию экстремальных температур, кислотности и давления. Предварительные результаты исследований показывают, что преобразование углекислого газа в твердые карбонаты микроорганизмами было наиболее эффективным при давлении 500 бар и температуре +800С. Было обнаружено, что микробы превратили парниковый газ в твердые минералы в порах нефтяных месторождений всего за 10 дней. Этот процесс возможен благодаря ферменту, вырабатываемому бактериями, называемому карбоангидразой, который катализирует реакцию между углекислым газом и водой.

Эксперты отмечают, что пустые пространства, оставленные истощенными месторождениями нефти и газа, являются идеальным местом для хранения уловленного углекислого газа. Реализация этого подхода в будущем призвана предотвратить попадание этого парникового газа в атмосферу Земли. Очень высокая устойчивость бактерий к экстремальным условиям окружающей среды обеспечивает непрерывность процесса.

Как пишут ученые: «Преобразование углекислого газа в твердые карбонаты в поровом пространстве истощенных нефтяных и газовых пластов обеспечивает постоянную секвестрацию и устраняет необходимость длительного мониторинга подземных газов и жидкостей. Дополнительная выгода от осаждения карбонатов в этом поровом пространстве заключается в том, что минералы закроют сужения пор, блокируя миграцию жидкости и сдерживая неорганизованные выбросы из заброшенных скважин».