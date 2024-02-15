Рейс DL 133 авиакомпании Delta Air Lines направлялся в Детройт из Амстердама, когда из верхнего отсека начали падать личинки.

Пассажиры авиакомпании Delta, наверняка, не ожидали того, что с ними произойдет в полете, поднявшись на борт самолета, следовавшего рейсом DL 133 из Амстердама в Детройт. Через час после взлета на головы пассажиров посыпались личинки червей. Как сообщают зарубежные СМИ, один из пассажиров вез тухлую рыбу, ставшую рассадником паразитов.

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Самолет Delta был вынужден вернуться в аэропорт всего через час после взлета после того, как на пассажиров посыпались личинки червей. Полет состоялся во вторник, 13 февраля. Через час после взлета чемодан, находившийся в верхнем отсеке, одного из пассажиров открылся и его содержимое выпало на головы пассажиров.

В результате инцидента самолет был возвращен в аэропорт. После приземления пассажиров вывели с самолета, а затем его тщательно вычистили. Чемодан с сомнительным содержимым был уложен в мешок и отправлен на уничтожение.

Компания Delta подтвердила в заявлении для издания People, что билеты всем пострадавшим пассажирам были перебронированы на следующий доступный рейс в Детройт, и они смогли вылететь туда на другом самолете.