«Авдеевский ад»: украинские военные о критической ситуации в городе

Ситуация в городе на момент создания бригады была крайне критической, говорят бойцы элитной 3-й украинской десантно-штурмовой бригады. Украинские солдаты открыто рассказывают о том, что находятся в почти полном окружении противника и крайне тяжелых боях в городе.

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По последней информации, поступающей из Авдеевки, российские войска постоянно ведут наступательные действия и захватывают новые позиции, приближаясь к тому, чтобы замкнуть кольцо вокруг города. В настоящее время почти достоверно известно, что главная дорога, ведущая в город, так называемая, дорога жизни находится под полным огневым контролем ВС РФ. Это значит, что обеспечить тыловое обеспечение, боеприпасы и продовольствие укрподразделениям, расположенным в центре города, с каждым часом существенно сложнее.

Самая сложная ситуация зафиксирована на юге. Между городом Опытное и районом ресторана «Царская охота». Оставшиеся там солдаты ВСУ имеют лишь 300-метровую брешь в линии фронта, через которую они могли бы эвакуироваться.

Командир 3-й десантно-штурмовой бригады Андрей Белецкий прокомментировал положение следующим образом: