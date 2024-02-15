В последнем обновлении Skype от Microsoft представлена функция, которая преобразует голосовые сообщения в текст для повышения доступности и ясности. Усовершенствование панели эмодзи и системы реагирования обеспечивают более интуитивно понятный и эффективный пользовательский интерфейс.

Последнее обновление Skype от Microsoft, 8.113, позволит преобразовывать речь в текст и вносит улучшения в системе выбора эмодзи и реакций, улучшая доступность и удобство использования этой очень популярной коммуникационной платформы.

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Наиболее заметным дополнением в этом обновлении является функция, которая позволяет пользователям преобразовывать голосовые сообщения в текстовый формат. Это нововведение не только повышает интерес к использованию Skype для людей с нарушениями слуха, но также оказывается неоценимым в шумной обстановке или в ситуациях, когда прослушивание аудиосообщений неудобно или невозможно. Пользователи могут легко получить доступ к расшифрованному тексту, нажав кнопку «Просмотреть текст» под каждым голосовым сообщением, что позволяет повысить ясность и понимание их общения.

Microsoft также обновила систему смайлов и реакций в Skype 8.113, представив переключатель в верхнем меню для упрощения навигации между категориями реакций. Это обновление призвано упростить процесс поиска и отправки нужных пользователю эмодзи или реакций, устраняя необходимость в длительной прокрутке.

Благодаря расширенной библиотеке эмодзи и улучшенной сортировке пользователи теперь могут выражать свои чувства более точно и эффективно. Переработанный инструмент выбора реакции также включает исправление ошибки, из-за которой в чатах появлялось несколько сообщений о пропущенных вызовах, что еще больше повышает общее удобство использования.

По мере того, как эти новые функции становятся доступными более широкому кругу пользователей, Skype продолжает укреплять свои позиции ведущего средства связи в современном взаимосвязанном мире.

Усовершенствуйте свои аудиосообщения с помощью новейшей функции Skype — транскрипции аудио! Основываясь на наших недавних улучшениях пользовательского интерфейса, мы рады представить дополнение, которое меняет способ взаимодействия с голосовыми сообщениями. Погрузитесь в полноценный аудиочат на всех платформах, где каждое голосовое сообщение не только слышно, но и видно и понято. Добро пожаловать на новый уровень общения в Skype!

Следует отметить, что преобразование речи в текст в Skype бесплатно для всех и не требует подписки.