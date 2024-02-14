Недавнее обновление Microsoft Flight Simulator оживляет мир Дюны и предлагает игрокам возможность пилотировать орнитоптер.

Microsoft Flight Simulator, известный своими невероятно реалистичными симуляциями полета, представил новое обновление, позволяющее игрокам управлять орнитоптером.

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Орнитоптер, летательный аппарат в форме стрекозы, — обычное явление во вселенной Дюны. Управление орнитоптером напоминает управление вертолетом, а не традиционным самолетом, что добавляет геймерам новый уровень удовольствия от полета. Высокая скорость самолета и возможность складывать крылья для быстрого снижения наверняка будут держать игроков в напряжении. Более того, воссоздание Арракиса в игре дает игрокам ощущение необъятности и запустения планеты.

Помимо исследования свободного полета, обновление включает в себя учебные пособия по взлету, приземлению и свободному падению, а также шесть заданий, которые нужно освоить после того, как игроки усвоят основы. Это захватывающая возможность путешествовать по миру Дюны и проверить свои навыки управления орнитоптером.





Хотя Microsoft уже анонсировала выход новой игры 2024 года, Microsoft Flight Simulator 2020 продолжает получать обновления и остается одной из самых захватывающих игр в своем жанре. Тот факт, что эти обновления, включая расширение Dune: Part Two, предоставляются бесплатно, является свидетельством постоянного внимания разработчиков к своим фанатам.

Расширение Dune для Microsoft Flight Simulator предлагает захватывающее путешествие в мир научной фантастики и при этом не важно являетесь ли вы поклонником Dune, любителем авиации или просто ищете уникальный и захватывающий игровой процесс.