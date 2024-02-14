Компания Sony Group Corporation отчиталась о росте прибыли за III квартал 2023 года, показатели которой впечатляют.

Вопреки прогнозам аналитиков, Sony Group Corporation сообщила об ошеломляющем увеличении прибыли на 57% за третий квартал 2023 финансового года. Рост прибыли достиг 281 миллиона долларов, при этом выручка также выросла на 5% до 2,473 миллиарда долларов.

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Отмечается, что такой значительный рост наблюдается благодаря доходам от лицензирования телевидения и цифрового потокового вещания. Успех Crunchyroll и ожидание выхода новых фильмов еще больше увеличили прибыльность Sony.

Позитивная тенденция не ограничивалась только данным сегментом деятельности компании Sony. Другие подразделения, такие как финансовые услуги, музыка, игры и сетевые услуги, сообщили о значительном увеличении продаж. Однако в подразделении Games & Network Services наблюдалось снижение рентабельности из-за потерь аппаратного обеспечения.

Интересен тот факт, что Sony решила отказаться от предложенного слияния с Zee Entertainment Enterprises в Индии стоимостью 5 миллиардов долларов. Тем временем компания объявила о планах подготовки к выделению и листингу своего финансового подразделения.

Решение Sony сосредоточиться на основном бизнесе и продать непрофильные активы, похоже, приносит свои плоды, о чем свидетельствует рост чистой прибыли на 13% до 363,92 млрд иен (2,41 млрд долларов) в третьем квартале.

Многим экспертам становится ясно, что благодаря стратегическим шагам, сосредоточению внимания на основном бизнесе и продолжающемуся росту в различных сегментах Sony готова сохранить свои сильные позиции на мировом рынке.