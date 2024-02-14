Pandoshi, новая криптовалюта DeFi, собрала более $5 млн в ходе предварительной продажи, при этом эксперты прогнозируют потенциальный рост более чем на 1000%.

В быстро развивающемся мире децентрализованных финансов (DeFi) появился новый игрок, привлекший внимание как инвесторов, так и аналитиков. Pandoshi, которую некоторые специалисты сравнивают с биткоином, криптовалюта DeFi, собрала более 5 миллионов долларов в ходе предварительной продажи, при этом эксперты прогнозируют потенциальный рост более чем на 1000% после ее запуска. Всего за один месяц проект собрал впечатляющие 9000 владельцев, что является свидетельством его растущей популярности.

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Предпродажная цена Pandoshi (PAMBO) неуклонно росла с $0,002 до $0,01, при этом зарубежные аналитики прогнозируют 20-кратный рост после листинга на крупных биржах, таких как Binance и Coinbase. Ограниченное предложение в 1 миллиард токенов PAMBO, из которых 90% уже продано, предполагает высокий спрос и потенциал для повышения его оценки. Ожидается, что стратегия Pandoshi по сжиганию токенов для создания дефицита и постоянного спроса приведет к повышению их стоимости в долгосрочной перспективе, что сделает ее привлекательной перспективой для первых пользователей.

Приверженность Pandoshi удобству использования, децентрализации и реальным вариантам использования очевидна в ее недавних разработках. Запуск приложения Pandoshi Wallet для пользователей Android и разработка блокчейна уровня 2 PandaChain для повышения безопасности, масштабируемости и низких комиссий демонстрируют ориентацию проекта на пользовательский опыт и функциональность.

Следует учесть, что тысячи участников на различных платформах социальных сетей активно поддерживают и продвигают проект. Эта сильная база сообщества является решающим фактором потенциала Pandoshi для роста и прорыва на рынке криптовалют.

По состоянию на 14 февраля 2024 года популярность Pandoshi повышается в криптопространстве благодаря успешной предварительной продаже и многообещающему будущему, свидетельствующему о растущем революционном подходе DeFi.